AATec Medical erzielt im ersten Jahr bedeutende Fortschritte bei der

Erschließung des therapeutischen Potenzials von AAT Große Fortschritte bei der Entwicklung von ATL-105 zur Behandlung von entzündlichen Lungenerkrankungen: Klinische Studie zur Behandlung der nicht zystischen Fibrose-Bronchiektasie (NCFB) soll 2025 beginnen Präklinischer Nachweis des Prinzips erbracht Herstellungsverfahren etabliert und Inhalationsgerät gemeinsam mit Partner entwickelt

Strategische Partnerschaften und Netzwerk von hochrangigen wissenschaftlichen Beratern aufgebaut

IP-Position deutlich ausgebaut München, Deutschland - 24.07.2024 - Die AATec Medical GmbH (AATec), ein Biotechnologieunternehmen, das eine Produktplattform basierend auf rekombinantem Alpha-1-Antitrypsin (AAT) entwickelt, berichtet heute in einem Unternehmens-Update über ein Jahr mit wesentlichen Fortschritten bei der Erschließung des therapeutischen Potenzials von AAT für die Behandlung von entzündlichen Atemwegserkrankungen. AAT ist ein humaner Serinproteaseinhibitor (SERPIN), der das Atemwegsgewebe vor proteasebedingten Schäden schützt. Dr. Rüdiger Jankowsky, Mitbegründer und CEO von AATec, sagte: "Wir sind sehr stolz auf das, was wir in nur einem Jahr erreicht haben. Unsere technologischen und wissenschaftlichen Entwicklungsschritte haben zusammen mit starken Partnerschaften eine solide Grundlage für unseren zukünftigen Erfolg geschaffen. Besonders wichtig ist, dass wir ATL-105, unseren Hauptkandidaten zur Behandlung von nicht-zystischer Fibrose-Bronchiektasie, in Richtung Start der klinischen Entwicklung vorangebracht haben, der für 2025 geplant ist." Dr. Karsten Ottenberg, Mitbegründer von AATec und Vorsitzender des Beirats, fügte hinzu: "In einem schlanken virtuellen Umfeld hat das Team von AATec zusammen mit starken Partnern und einem herausragenden wissenschaftlichen Netzwerk in so kurzer Zeit die Entwicklung einer Arzneimittelplattform erheblich vorangetrieben. Diese Innovation wird dringend benötigt, um der weltweit zunehmenden Bedrohung durch Atemwegserkrankungen, insbesondere bei alternden Bevölkerungen, zu begegnen. Ich bin stolz auf das Team, das eine starke Rationale für unsere erste klinische Studie in nicht-zystischer Fibrose-Bronchiektasie entwickelt hat, eine Indikation ohne ursächliche Behandlungsoptionen mit Millionen von Patienten weltweit. Wir sehen erhebliches Interesse an dieser Indikation von Seiten der Kliniker und der pharmazeutischen Industrie, was unsere Strategie bestätigt. Meilensteine in der Entwicklung des Hauptkandidaten ATL-105

Im vergangenen Jahr etablierte AATec erfolgreich einen Herstellungsprozess für eine neue rekombinante Version von AAT und entwickelte in Zusammenarbeit mit seinem strategischen Partner Beurer, einem globalen Hersteller von Gesundheitsprodukten, ein Inhalationsgerät unter Verwendung modernster Proteinvernebelungstechnologie. Diese Arbeit bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung des führenden Kandidaten des Unternehmens, ATL-105, zur Behandlung entzündlicher Lungenerkrankungen. AATec hat bedeutende Meilensteine in Forschung und Entwicklung erreicht und den präklinischen Proof-of-Principle für ATL-105 in Krankheitsmodellen der nicht-zystischen Fibrose-Bronchiektasie sowie anderer entzündlicher Atemwegserkrankungen erbracht. ATL-105 hat breite therapeutische Wirkungen gezeigt: Hemmung von Proteasen: Breitbandige Aktivität gegen pro-inflammatorische und gewebeschädigende neutrophile Serinproteasen

Immunmodulation: Reduktion pro-inflammatorischer Zytokine und Hochregulierung anti-inflammatorischer Zytokine

Breites Spektrum an antiinfektiöser Aktivität: Breites Wirkspektrum gegen virale Infektionen und Hemmung bakterieller Virulenzfaktoren Meilensteine in der Unternehmensentwicklung

Im Februar 2024 ging AATec eine Kooperation mit der deutschen Bundesagentur für disruptive Innovationen (SPRIN-D) ein, die maßgeblich zur Validierung und Beschleunigung der Forschung und Entwicklung von ATL-105 beigetragen hat. Das Unternehmen hat außerdem einen angesehenen wissenschaftlichen Beirat gegründet, der aus den wissenschaftlichen Experten Prof. Dr. Claus Franz Vogelmeier, Prof. Dr. Ulrike Protzer, Prof. Dr. Jan Münch und Dr. Gerhard Scheuch besteht. Mit ihrer kollektiven Expertise auf dem Gebiet der Atemwegserkrankungen, Atemwegsinfektionen und aerosolierten Medikamenten haben sie die Entwicklung von ATL-105 aus wissenschaftlicher und klinischer Sicht maßgeblich mitgestaltet. Seit der Gründung wurde das Patentportfolio des Unternehmens erheblich erweitert, wobei mehrere Patente für neue Wirkstoffe und medizinische Anwendungen angemeldet wurden. Ausblick

AATec plant, die Serie A Finanzierungsrunde bis zum vierten Quartal 2024 abzuschließen. Die eingeworbenen Mittel werden für die Vorbereitung und Durchführung einer klinischen Phase-1b-Studie zum initialen Nachweis des Konzepts von ATL-105 bei nicht-zystischer Fibrose-Bronchiektasie verwendet. About AATec

AATec Medical GmbH ist ein Biotechnologieunternehmen, das eine Produktplattform auf der Basis von rekombinantem Alpha-1-Antitrypsin (AAT) für die Behandlung von Entzündungskrankheiten, Virusinfektionen und seltenen Krankheiten der Atemwege entwickelt. Das Unternehmen hat den Proof-of-Principle in mehreren Indikationen erfolgreich erbracht und bereitet derzeit eine klinische Proof-of-Concept-Studie mit dem ersten Produktkandidaten ATL-105 zur inhalativen Anwendung bei nicht-zystischer Fibrose-Bronchiektasie vor. AATec wurde von einem erfahrenen interdisziplinären Team mit langjähriger Erfahrung in der klinischen Forschung, biopharmazeutischen Entwicklung und Produktindustrialisierung gegründet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.aatec-medical.com/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn . Kontakt

AATec Medical GmbH

Dr. Rüdiger Jankowsky, CEO

E-Mail: info@aatec-medical.com Medienkontakt

MC Services

Katja Arnold, Julia von Hummel

E-Mail: aatec-medical@mc-services.eu

Telefon: +49 (0)89 2102280



