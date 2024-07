Die Viscom SE ist eines der international führenden Hightech-Unternehmen für automatische optische Inspektionssysteme und Röntgeninspektionslösungen in der Elektronikfertigung. Das Unternehmen bietet alles aus einer Hand - Entwicklung, Konstruktion und Vertrieb seiner Prüfsysteme sowie Softwarekompetenz und ein umfassendes Servicepaket. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 08.08.2024 um 10:00 Uhr einen Online-Earnings Call mit Dirk Schwingel, CFO und Carsten Salewski, Member of the Executive Board der Viscom SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-08-08-10-00/VC6-GR zur Verfügung gestellt.