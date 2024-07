NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Reckitt nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6000 Pence belassen. Analyst Bruno Monteyne räumte den Resultaten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie indes wenig Bedeutung ein. Den verfehlten Erwartungen für das organische Wachstum stehe eine positive Margenüberraschung gegenüber, was auf längere Sicht üblicherweise nichts Gutes erwarten ließe. Doch offenbar gehe der Konsumgüterhersteller das Problem der fehlenden Strategie hinter seinem Produktkategorien-Portfolio mit geplanten Verkäufen von Aktivitäten an. Dazu kämen ein weiteres Aktienrückkaufprogramm und die Dividendenerhöhung./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 06:37 / UTC





