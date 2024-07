Seattle (ots/PRNewswire) -IGT Solutions (ein Unternehmen der EQT-Gruppe) und AuxoAI kündigten eine strategische Partnerschaft an, um die Produktivität und Rentabilität für Kunden in der Reise-, Transport- und Gastgewerbebranche (TTH) zu steigern. Diese Zusammenarbeit gipfelt in der Gründung von IGTx, einer neuen Geschäftseinheit innerhalb von IGT Solutions, die die bestehenden Stärken im Bereich Daten und Digitales mit dem innovativen geistigen Eigentum, den Lösungskompetenzen und den Beziehungen zum Technologie-Ökosystem von AuxoAI vereint.Die Reise-, Transport- und Gastgewerbebranche nimmt in der modernen Weltwirtschaft mit einem Beitrag von über 11 Billionen USD (mehr als 10 % des weltweiten BIP) eine Spitzenposition ein. Die jüngsten Fortschritte im Bereich der generativen KI haben die Kunden dieser Branche in die Lage versetzt, in erheblichem Umfang in die Modernisierung ihrer Technologie-Stacks zu investieren, um KI-fähig zu werden. An der Spitze dieses Wandels steht IGTx, das aus einer strategischen Partnerschaft zwischen IGT Solutions und AuxoAI hervorgeht. IGTx will durch den Einsatz von KI den Kundenservice verbessern und die über 25.000 Mitarbeiter von IGT Solutions unterstützen. Diese branchenführenden KI-Lösungen wurden sorgfältig entwickelt, um die Arbeitsabläufe bei Reservierungen, verlorenem Gepäck und Schadensabwicklung zu optimieren, sodass die Unternehmenstechnologie einen greifbaren Mehrwert bietet.IGTx wird die Leistung modernster digitaler, Cloud- und KI-Technologien nutzen, um Unternehmen eine verbesserte betriebliche Effizienz und Kundenerfahrung zu ermöglichen. Indem es seine umfassende Fach- und Technologiekompetenz nutzt, wird IGTx mit Hilfe der Damia-Plattform von AuxoAI Kundendaten und -informationen integrieren, um vernetzte Erlebnisse und umsetzbare betriebliche Strategien zu schaffen.Navneet (Nav) Taneja wird IGTx leiten. Nav verfügt über weitreichende Erfahrung in der Entwicklung von Technologieunternehmen, im P&L-Management und in der Verwaltung komplexer Projekte in mehreren Bereichen. Mit mehr als 25 Jahren globaler Erfahrung als Führungskraft bei Amazon, Infosys und zuletzt Xoriant Corporation hat Nav bedeutende Erfolge beim Aufbau von Beziehungen im Ökosystem der Technologiedienstleistungen und bei der Erweiterung von Partnerschaften mit bedeutenden Technologieunternehmen erzielt.Katie Stein, CEO von IGT Solutions, sagte: "Die Partnerschaft zwischen IGT Solutions und AuxoAI bündelt unsere Stärken in den Bereichen digitale Infrastruktur, Anwendungsentwicklung, Daten-Engineering sowie kognitive und generative KI in einer einheitlichen Geschäftseinheit. Mit seinem globalen Team aus Hunderten von Technologieexperten und Branchenführern aus den Bereichen Reise, KI und Kerntechnologie wird IGTx diese Fähigkeiten nahtlos integrieren, um für führende Marken wirkungsvolle Ergebnisse in großem Umfang zu erzielen."Amaresh, Mitbegründer von AuxoAI, fügte hinzu: "Diese strategische Partnerschaft zur Einführung von IGTx erkennt die entscheidende Rolle an, die vertikal-spezifische KI-Anwendungen bei der Einführung in Unternehmen spielen. Durch die Kombination von branchenspezifischen Technologie-Stacks und Datenmodellen mit innovativem geistigem Eigentum bieten wir unseren Kunden einen pragmatischen Ansatz für den Übergang von Altsystemen zu modernen KI-Architekturen und erfahrungsbasierten Geschäftsmodellen."Zusammenfassend lässt sich sagen, dass IGTx eine leistungsstarke Zusammenarbeit darstellt, die das Fachwissen nahtlos integriert, um für führende Unternehmen wirkungsvolle Ergebnisse in großem Umfang zu erzielen. IGTx (igtsolutions.com) (https://www.igtsolutions.com/services/igtx/)Informationen zu IGT SolutionsIGT Solutions ist ein Unternehmen der nächsten Generation für Kundenerlebnisse (CX), das transformative Erlebnisse für globale Marken definiert und liefert. Dies geschieht durch den Einsatz innovativer digitaler Technologien und durch die Kombination von digitaler und menschlicher Intelligenz. IGT Solutions ist der bevorzugte Partner für das Management von End-to-End-CX-Journeys in verschiedenen Branchen. Das 1998 gegründete Unternehmen verfügt über mehr als 90 globale Großkunden und mehr als 25.000 CX-Experten, die Kundenprozesse von 31 globalen Lieferzentren in 13 Ländern aus betreuen. www.igtsolutions.comInformationen zu AuxoAIAuxoAI, benannt nach Auxo, der griechischen Göttin des Wachstums, ist ein KI-zentriertes Unternehmen, das die transformative Kraft der KI nutzt, um Unternehmenswachstum und betriebliche Effizienz zu fördern. Unser Team unterstützt Unternehmen bei der Neugestaltung von Arbeitsabläufen und der Modernisierung von Daten und digitaler Infrastruktur. Die Plattform von Auxo (Damia - Enterprise AI Studio) sorgt durch KI-gestützte Lösungen für eine schnellere Wertschöpfung in Unternehmen.