Der spanische Energieriese Iberdrola verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen beeindruckenden Anstieg des Nettogewinns um 64 Prozent auf 4,13 Milliarden Euro. Dieser Erfolg basiert auf einer Rekorderzeugung erneuerbarer Energien, insbesondere durch einen signifikanten Zuwachs der Wasserkraftproduktion in Spanien. Das Unternehmen profitierte zudem von positiven Tarifanpassungen in seinen Netzwerken in Großbritannien, den USA und Brasilien. Aufgrund dieser starken Leistung hat Iberdrola seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr nach oben korrigiert und erwartet nun ein zweistelliges Gewinnwachstum.

Investitionen in erneuerbare Energien zahlen sich aus

Die Bruttoinvestitionen stiegen um 16 Prozent auf 5,28 Milliarden Euro, was im Einklang mit dem strategischen Plan des Unternehmens für 2024 bis 2026 steht. Diese Investitionen konzentrieren sich vor allem auf den Ausbau erneuerbarer Energiekapazitäten und die Stärkung [...]

Hier weiterlesen