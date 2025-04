Die Zeit zu investieren ist jetzt: Silber wird zum gefragtesten Rohstoff der Zukunft! Exzellente Chancen für clevere Investoren!

Die Nachfrage aus dem Photovoltaik-Sektor lässt den Silberpreis explodieren!

Im Silber-Sektor herrscht bereits seit 6 Jahren ein Angebotsdefizit, welches im abgelaufenen Jahr 2024 auf 265 Millionen Unzen Silber ausweitete. Insgesamt herrschte damit in den Jahren 2019 bis 2024 ein kumuliertes Angebotsdefizit von mehr als einer Milliarde Unzen Silber vor, was mehr als einem ganzen Jahr Produktion + Recycling entspricht. Getragen wird dieser Anstieg vor allem durch die Industrie, deren Nachfrage 2024 ein neues Rekordhoch erreichte.

Seit 2011 spielt dabei vor allem der Photovoltaikbereich eine immer größere Rolle bei der Silbernachfrage. Diese stieg von 48,4 Millionen Unzen in 2014 bis auf zunächst 89 Millionen Unzen in 2021. Ab 2022 zeichnete sich bereits ab, dass die Photovoltaik künftig der größte Nachfrager aus der Industrie werden würde, allerdings nicht, dass diese so schnell auf zunächst 118 Millionen Unzen, 2023 auf 193,5 Millionen Unzen und 2024 auf rund 232 Millionen Unzen ansteigen würde.

Für das laufende Jahr 2025 gehen führende Experten von einem weiteren Anstieg der Nachfrage aus dem Photovoltaiksektor auf bis zu 280 Millionen Unzen Silber aus. Aufgrund des erwarteten Wachstums der Photovoltaik, im Einklang mit den Verpflichtungen zum Klimaschutz und der Solartechnologie der nächsten Generation werden Solarhersteller nach neuesten Schätzungen bis 2050 sogar mindestens 85 % der weltweiten Silberreserven benötigen.

Diese eklatante Unterversorgung mit Silber eröffnet für interessierte Investoren exzellente Chancen, am Silbermarkt zu partizipieren.

Anleger, die von dieser Entwicklung profitieren möchten, informieren sich jetzt mit dem Edelmetallreport der Swiss Resource Capital AG über dieses spannende Anlagefeld.

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Edelmetalle, Batteriemetalle und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.rohstoff-reports.com/

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Treffen Sie die Firmen persönlich: https://www.european-roadshows.com/de

S RC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Enthaltene Werte: CA29258Y1034,CA55903Q1046,XD0002746952,CA2546771072,CA92859G6085,CA3499421020