© Foto: AMC Theaters



Die Schuldenrestrukturierung von AMC Entertainment ist zwar laut Wedbush ein "bedeutender Schritt" für die Kinokette, die Aktionäre sollten sich aber auf mehr Volatilität in der Aktie des Unternehmens einstellen.AMC versucht, seine Bilanz zu stärken und sich auf eine erwartete Erholung der Kinobranche vorzubereiten. Die Refinanzierungstransaktionen verlängern die Fälligkeit von rund 1,6 Milliarden US-Dollar der 2026 fälligen Schulden des Unternehmens auf 2029 und 2030, was eine "erhebliche zusätzliche finanzielle Reichweite" bietet, so AMC in einer Erklärung. Das Unternehmen hat auch den potenziellen Rückkauf von bis zu 800 Millionen US-Dollar zusätzlicher bestehender vorrangig besicherter …