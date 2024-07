Norderstedt (ots) -Der Anbieter von Photovoltaikanlagen Voltpol GmbH hat ehrgeizige Ziele für 2024: Bis Ende des Jahres soll das Unternehmen von Lukas Linthout und Konstantin Tuludis seine Umsätze versiebenfachen. Dafür implementieren die Unternehmer gleich mehrere Veränderungen. Welche Methoden die Umsatzsteigerung bewirken, welche Ziele die Voltpol GmbH verfolgt und inwiefern Kunden von den Maßnahmen profitieren, erfahren Sie in diesem Artikel.Die Energiekrise im letzten Jahr hat gezeigt, wie enorm die Auswirkungen von plötzlich steigenden Energiekosten sind: Viele Menschen wussten nicht mehr, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen, staatliche Hilfspakete wurden geschnürt und schließlich sogar Preisbremsen eingeführt. Mittlerweile hat sich die Situation etwas beruhigt, doch für viele Menschen, insbesondere Eigenheimbesitzer, steht dennoch fest, dass sie sich von der Abhängigkeit zu den Energieanbietern lösen möchten. Eine Möglichkeit, um eigenen Strom zu erzeugen, stellen Photovoltaikanlagen dar. Dafür müssen jedoch zunächst Investitionen im fünfstelligen Bereich getätigt werden - in Zeiten, in denen das Preisniveau allgemein hoch und die Kaufkraft vieler Menschen gesunken ist, eine stattliche Summe. Die Zurückhaltung, die unter Interessenten herrscht, spüren auch die Anbieter von Photovoltaikanlagen - viele von ihnen mussten in letzter Zeit Insolvenz anmelden oder stehen kurz vor der Geschäftsaufgabe. "Solarstrom ist nachhaltig, verlässlich und endlos. Die Geräte, die man braucht, um sich die Kraft der Sonne zunutze zu machen, gibt es in verschiedenen Ausführungen. Potenzielle Kunden sollten allerdings nicht an der falschen Stelle sparen. Häufig gehen günstigere Photovoltaikanlagen auch mit einer geringeren Effizienz einher - langfristig ein Minusgeschäft", erklärt Lukas Linthout, Geschäftsführer von Voltpol."Das A und O ist letztlich die individuelle Beratung und daraus resultierend Produkte, die genau auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Interessenten sollten deshalb nicht zum günstigsten Anbieter gehen, sondern zu dem, bei dem sie am besten beraten werden", ergänzt sein Geschäftspartner Konstantin Tuludis. Als Geschäftsführer der Voltpol GmbH, die sich auf die Planung und Installation hochwertiger Photovoltaikanlagen zu fairen Preisen spezialisiert hat, kennen die Experten die verschiedenen Bedürfnisse der Immobilienbesitzer. Die Strategie, die sie verfolgen, geht offensichtlich auf, denn im Gegensatz zu anderen Anbietern von Photovoltaikanlagen kann sich die Voltpol GmbH nicht nur am Markt halten, sondern ihre Umsätze sogar vervielfachen. Davon profitieren letztlich auch die Kunden. Welche Ziele die Voltpol GmbH 2024 erfolgt und was sie bereits erreicht hat, haben Lukas Linthout und Konstantin Tuludis im Folgenden zusammengefasst.Wachstumsziele der Voltpol GmbHDie Ziele, die sich die Voltpol GmbH bis Ende des Jahres gesetzt hat, sind eine klare Ansage für alle Konkurrenten: Die Umsätze des Unternehmens sollen sich versiebenfachen. Unrealistisch ist dieses Vorhaben nicht, denn bereits jetzt, zur Jahreshälfte, kann der Anbieter von Photovoltaikanlagen eine Vervierfachung vorweisen.Die angestrebten Gewinne wurden bereits für die nächsten Projekte eingeplant: So sollen die Ausbildungszentren für Elektriker und Dachmonteure ausgebaut werden - weitere Gelder flossen schon jetzt in die Erweiterung des Außendienstes der Voltpol GmbH. Allgemein legt das Unternehmen hohen Wert auf qualifizierte Mitarbeiter und hat dafür ein exklusives Bewerbungsverfahren eingerichtet, das die Kompetenz der Angestellten gewährleistet.Grundlage des WachstumsErreicht werden die Wachstumsziele durch effizientere Abläufe. In den vergangenen Monaten wurde hierfür ein neues ERP-System implementiert, das im Controlling und im Management mehr Automatisierung ermöglicht. Wenn Kundendaten jetzt im Vertrieb erfasst werden, werden sie mithilfe des neuen Tools automatisch bis zum zuständigen Dachmonteur weitergeleitet. Auch im Innendienst lassen sich Photovoltaikanlagen nun effizient anmelden. Alle Daten im Marktstammdatenregister sollen bei der Voltpol GmbH möglichst automatisiert erfasst werden, um Verwaltungskosten für das Unternehmen zu sparen.Positive Auswirkungen auf die KundenDie eingesparten Kosten gibt die Voltpol GmbH unmittelbar an ihre Kunden weiter: So kann das Unternehmen von Lukas Linthout und Konstantin Tuludis faire und attraktive Preise anbieten, ohne Einbußen bei der Qualität hinnehmen zu müssen. Dadurch reduziert sich letztlich auch der Zeitraum, bis sich die Anschaffung der Photovoltaikanlage amortisiert hat.Doch nicht nur finanziell profitieren Kunden von den Innovationen bei der Voltpol GmbH, auch im Service macht sich die Automatisierung bemerkbar: Die Mitarbeiter können innerhalb von Sekunden auf sämtliche notwendige Daten zugreifen, der Vertrieb arbeitet mit Programmen, die unter anderem automatisch Routen optimieren und automatisierte Terminbestätigungen sorgen für reibungslose Abläufe. "Wir sind stolz darauf, was wir bis jetzt erreicht haben und freuen uns darauf, unsere Ziele für das Jahr 2024 auch weiterhin zu erfüllen, um für unsere Kunden der beste Ansprechpartner zu sein", fassen die Geschäftsführer der Voltpol GmbH zusammen.