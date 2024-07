London (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) wird auf ihrer Sitzung am 30. und 31. Juli neue vierteljährliche Wachstums- und Inflationsprognosen veröffentlichen und darüber beraten, ob sie die Zinssätze von ihrem derzeitigen Niveau nahe Null anheben wird, so die Experten von Redwheel.Die Marktteilnehmer würden davon ausgehen, dass die Zentralbank ihre Wachstumserwartungen für 2024 senken werde und mit einer Inflation nahe der Zwei-Prozent-Marke in den nächsten Jahren rechne. ...

