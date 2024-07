© Foto: ZUMAPRESS.com | Igor Golovniov - picture alliance



Die Aktie des Spezialisten für analoge Halbleiter ist nach den am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen gefragt. Einen Grund gibt es dafür keinen.Die Aktie des Herstellers von analogen Halbleitern Texas Instruments scheint immun gegen die rückläufige Geschäftsentwicklung des Unternehmens zu sein. Trotz eines erneut erheblichen Umsatzrückgangs ist die Aktie in der US-Vorbörse gefragt - deren hohe Bewertung bläht sich somit weiter auf. Unverändert rückläufige Geschäftsentwicklung Gegenüber dem Vorjahresquartal erzielte das Unternehmen einen um 15,7 Prozent niedrigeren Umsatz. Nach 4,53 Milliarden US-Dollar vor 12 Monaten gelangen in den vergangenen drei Monaten nur 3,82 Milliarden …