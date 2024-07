Mainz (ots) -ARD und ZDF berichten bis 2030 live von den Spielen der deutschen Männer- und Frauen-Nationalmannschaften bei den Handball-Europameisterschaften. SportA, die gemeinsame Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat mit Infront eine Vereinbarung über die EHF EURO der Männer und Frauen getroffen: ARD und ZDF haben umfassende, exklusive technologieneutrale Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaften der Frauen und Männer in den Jahren 2026, 2028 und 2030 erworben.ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Zuletzt hatte am Anfang dieses Jahres die Handball-EM in Deutschland den mitreißenden Mannschaftsport wieder einem großen Publikum nahegebracht. Wir freuen uns, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch künftig großartige EM-Spiele zeigen zu können."ARD-Sportrechte-Intendant Tom Buhrow: "Handball-Übertragungen bei ARD und ZDF begeistern immer wieder ein Millionenpublikum, insbesondere bei den großen Turnieren. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir auch in den kommenden Jahren die deutschen Handball-Nationalmannschaften auf europäischer Ebene live zeigen können, und das crossmedial über alle Plattformen und Verbreitungswege."Die Vereinbarung sieht vor, dass ab 2026 Spiele der alle zwei Jahre stattfindenden Handball-EM der Männer und Frauen bis 2030 live bei ARD und ZDF zu sehen sind. Darüber hinaus ist eine umfangreiche nachverwertende Berichterstattung über alle Verbreitungswege gesichert.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "sportstudio live" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie eine Pressemappe zu "sportstudio live" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live) im ZDFHier finden Sie sportstudio.de (https://www.zdf.de/sport) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5829746