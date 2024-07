Noochies!, die innovativen, tierleidfreien Katzenleckerlis, erreichen im Rahmen der PETS+-Musterbox für Juli über 200 Marken und Einzelhändler

Toronto, Ontario, 21. Juni 2024 / IRW-Press / CULT Food Science Corp. ("CULT" oder das "Unternehmen") (CSE: CULT) (OTC: CULTF) (FWB: LN00), eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten, freut sich bekannt zu geben, dass Noochies! Gefriergetrocknete Katzensnacks im Juli in der "Made in the USA"-Musterbox von PETS+ enthalten sein werden, die an über 200 Marken und Einzelhändler vertrieben wird.

PETS+ ist eins der größten und angesehensten Medien- und Verlagsunternehmen im Bereich Heimtierfutter und Tiernahrung. PETS+ nutzt sein breites Publikum an Haustierhaltern, Einzelhändlern und Marken und betreibt seit mehr als 3 Jahren die PETS+-Musterbox, mit der innovative und aufstrebende Heimtierfutterprodukte an mehr als 1.100 Einzelhandelsunternehmen in Nordamerika vertrieben werden.

Wichtige Eckdaten

- Noochies! Gefriergetrocknete Katzensnacks sind Teil der Made in USA-Musterbox von PETS+ für Juli

- Das Musterbox-Programm ist ein wichtiges Marketinginstrument für Marken und Einzelhändler in der Heimtierbranche, um neue Marken für Tiernahrung und Heimtierfutter kennenzulernen.

- Die Noochies!-Snacks sind reich an Protein, tierleidfrei und werden nach einem zum Patent angemeldeten Gefriertrocknungsverfahren hergestellt.

Noochies! Gefriergetrocknete Katzensnacks sind die weltweit ersten protein- und nährstoffreichen Katzenleckerli, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Dank eines zum Patent angemeldeten Gefriertrocknungsverfahrens gewährleisten diese Snacks ein hochwertiges, tierleidfreies und umweltfreundliches Produkt. Die Leckerlis sind reich an Proteinen, Ballaststoffen, B-Vitaminen und fermentierten Inhaltsstoffen, die die allgemeine Gesundheit der Tiere unterstützen.

Das Musterbox-Programm von PETS+ ist für Einzelhändler und Marken unverzichtbar geworden. Im Jahr 2024 plant PETS+, acht Musterboxen anzubieten, wodurch es zu einem wichtigen Marketinginstrument für neue Produkte wie Noochies! wird. Es wird erwartet, dass dieses Programm das Interesse an den einzigartigen Noochies!-Leckerlis steigern wird.

Noochies!-Leckerlis werden mit dem grundlegenden Inhaltsstoff Bmmune hergestellt, der die Branchenstandards für Proteine und Aminosäuren übertrifft, wodurch sie zu einer wirklichen Alternative zu Produkten mit traditionellen tierischen Zutaten werden. Damit positioniert sich Noochies! als führender Anbieter von nachhaltiger und innovativer Tiernahrung.

Kommentar des Managements

Mitchell Scott, CEO von CULT Food Science, erklärte: "Die Aufnahme in das Musterbox-Programm von PETS+ wird unsere Marktpräsenz verbessern und unsere innovativen, umweltfreundlichen Katzensnacks mit führenden Marken und Einzelhändlern verbinden. Unser Fokus auf tierleidfreie hochwertige Haustierprodukte entspricht den aktuellen Kundenanforderungen und fördert sowohl das Unternehmenswachstum als auch den Shareholder Value."

Über CULT Food Science

CULT Food Science ist eine bahnbrechende Plattform für Lebensmitteltechnologie, die Pionierarbeit bei der Vermarktung von im Labor gezüchtetem Fleisch und zellulärer Landwirtschaft leistet, um die globale Lebensmittelindustrie umzugestalten. Das solide Portfolio von CULT mit Investitionen in innovative, von Risikokapitalgebern unterstützte Unternehmen im Bereich zellulären Landwirtschaft und im Labor gezüchtetes Fleisch verschafft Investoren einen breiten Zugang zur Zukunft der Lebensmittel. Unterstützt von einem Expertenteam mit umfassender Erfahrung in der Lebensmitteltechnologie und der Markteinführung von Konsumgütern ist CULT bestrebt, sich an der Spitze der Lebensmittelrevolution zu etablieren.

Über Further Foods

Further Foods revolutioniert die Ernährung von Haustieren durch seine innovative Marke Noochies! Noochies! nutzt fortschrittliche Technologien der zellulären Landwirtschaft, um Tiernahrungsprodukte mit hervorragenden Nährwertprofilen und ethischen Standards herzustellen. Noochies! hat kürzlich die weltweit ersten gefriergetrockneten, protein- und nährstoffreichen Leckerbissen für Haustiere eingeführt, die ohne Massentierhaltung hergestellt werden. Die Produkte von Noochies! sind derzeit in den Vereinigten Staaten und Kanada bei ausgewählten Einzelhändlern und im Internet unter https://www.noochies.co/ erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter cultfoodscience.com oder in den behördlichen Berichten unter http://www.sedar.com/.

Für das Board of Directors des Unternehmens

CULT FOOD SCIENCE CORP.

"Mitchell Scott"

Mitchell Scott, Chief Executive Officer

Nähere Informationen über CULT Food Science Corp. erhalten Sie über:

Tel: + 1 (888) 733 - 8581

E-Mail: IR@CULTFoodScience.com

Web: CULTFoodScience.com

Twitter: @CULTFoodScience

Zukunftsgerichtete Informationen:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige, nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzleistung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "glauben", "planen", "schätzen", "erwarten" und "beabsichtigen" bzw. Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten "kann", "könnte", "dürfte", "sollte" oder "wird", oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die folgenden Risiken: Risiken im Zusammenhang mit der Vermarktung und dem Verkauf von Wertpapieren, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, die Möglichkeit von Interessenkonflikten bestimmter leitender Angestellter oder Board-Mitglieder mit bestimmten anderen Projekten sowie die Volatilität des Preises und des Volumens der Stammaktien. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Anleger werden davor gewarnt, sich nicht auf unangemessene Weise auf zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für weitere Informationen über Risiken wird den Anlegern empfohlen, den Lagebericht (MD&A) und andere öffentliche Bekanntmachungen des Unternehmens bei den Aufsichtsbehörden einzusehen, die unter sedar.com zu finden sind.

