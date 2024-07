Alibaba Group Holding intensiviert seine Bemühungen im globalen E-Commerce-Markt, um mit Konkurrenten wie Shein und Temu Schritt zu halten. Das Unternehmen führt ein neues Programm ein, das es Händlern auf Taobao und Tmall ermöglicht, ihre Produkte direkt an Verbraucher in ausgewählten asiatischen Märkten zu versenden. Alibaba übernimmt dabei die grenzüberschreitende Logistik, was die Wettbewerbsfähigkeit der Händler auf internationaler Ebene stärken soll. Diese Initiative folgt auf ähnliche Schritte von Konkurrenten und unterstreicht Alibabas Bestreben, seine Position im schnell wachsenden Markt für grenzüberschreitenden Handel zu festigen.

Finanzielle Aussichten und Herausforderungen

Trotz eines Umsatzwachstums von 7% im letzten Quartal sieht sich Alibaba mit Herausforderungen in seinen Kernmärkten [...]

