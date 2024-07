DJ MARKT USA/Schwächer - Zahlen von Tesla und Alphabet belasten

Erneut mit Abgaben dürfte die Wall Street zur Wochenmitte in den Handel starten. Auslöser sind schwache Geschäftszahlen von Tesla und Alphabet, die vor allem den Technologie-Sektor belasten dürften. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich aktuell um 0,8 Prozent. Der Nasdaq-Future liegt 1,1 Prozent im Minus.

Tesla fallen vobörslich um 7,4 Prozent. Der Konzern hat im zweiten Quartal einen um 45 Prozent gesunkenen Nettogewinn verzeichnet. Der Elektroauto-Hersteller bekommt weiterhin die Auswirkungen der geringeren Nachfrage und des härteren Wettbewerbs zu spüren. Der Konzern meldete für das Quartal einen Nettogewinn von 1,5 Milliarden US-Dollar, wobei die weltweiten Fahrzeugauslieferungen zwar ebenfalls zurückgingen, aber nicht so stark wie von einigen Analysten befürchtet.

Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat im zweiten Quartal Gewinn und Umsatz kräftig gesteigert. Allerdings verlangsamte sich das Wachstum der Werbeeinnahmen im Vergleich zum Jahresauftakt. Zudem stellte der Konzern wegen Investitionen schwächere Margen für das dritte Quartal in Aussicht. Die Aktie verliert 3,0 Prozent.

Texas Instruments (+2,8%) hat im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet und weniger verdient. Der Chip-Hersteller übertraf aber die Markterwartungen zum Gewinn. Visa hat in ihrem dritten Geschäftsquartal dank höherer Zahlungsvolumen mehr umgesetzt und verdient. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie im Rahmen der Analystenerwartungen. Bei den Erlösen hatten Analysten einen Tick mehr erhofft. Zudem verlangsamte sich das Volumenwachstum in den USA. Der Kurs verliert 3,1 Prozent.

Auch am Berichtstag dürfte der Fokus des Marktes weiterhin auf der Berichtssaison liegen. Vorbörslich werden unter anderem AT&T ihre Ergebnisse vorlegen, nach der Schlussglocke folgen dann IBM und Ford.

Für einen Impuls könnten auch die US-Konjunkturdaten sorgen. Nach der Eröffnung werden der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe Juli und die Neubauverkäufe für den Juni veröffentlicht.

Daneben bleibt der Blick auch weiter auf die US-Präsidentschaftswahl gerichtet. US-Vizepräsidentin Kamala Harris, die breite Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin erhalten hat, liegt laut der jüngsten Umfrage zwei Prozentpunkte vor dem republikanischen Kandidaten Donald Trump. In einer am Montag und Dienstag erhobenen Reuters/Ipsos-Umfrage, einer der ersten nach dem Ausscheiden des amtierenden Präsidenten Joe Biden aus dem Rennen am Sonntag, liegt Harris mit 44 zu 42 Prozent vor Trump.

July 24, 2024 05:45 ET (09:45 GMT)

