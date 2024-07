Leverkusen (ots) -Boarding completed & Ready for Take-off:Lukas Hradecky und Teamkollegen präsentieren neue Kooperation vor Beginn des Sommertrainingslagers- Exklusive Deals für Leverkusen-Fans für internationale Auswärtsspiele- Gewinnspiele und exklusiver Content via Social Media- Limitierte Lerros Ferien-Kollektion in Vereinsfarben zu gewinnenKurz bevor die Spieler sich in das Sommertrainingslager verabschieden, präsentieren sie die neue Partnerschaft zwischen dem Online-Reiseunternehmen weloveholidays und Bayer 04 Leverkusen in der BayArena. Kapitän Lukas Hradecky, Fan-Liebling Niklas Lomb und ihre Teamkollegen Matej Kovar, Gustavo Puerta, Odilon Kossounou sowie Nathan Tella posierten in der für diesen Anlass designten Beachwear-Kollektion von Lerros und verwandelten die Seitenlinie ihrer BayArena kurzerhand in einen Pop-Up-Strand. weloveholidays ist für zwei Jahre der offizielle Holiday-Partner des Bundesligavereins und bietet dessen Fans mit exklusiven Deals für die Reisen zu den internationalen Auswärtsspielen an. Dank der neuen Partnerschaft zwischen Bayer 04 Leverkusen und weloveholidays steht einem zweiten Fußball-Sommer nach der Europameisterschaft und einer internationalen Saison voller Reisen nichts mehr im Wege.Über die Website (https://www.loveholidays.com/de/urlaub/bayer-leverkusen-weloveholidays/) des auf Pauschalreisen spezialisierten Reiseveranstalter können Werkself-Fans ab sofort auf die im europäischen Ausland stattfindenden Spiele abgestimmte Reisen buchen. Die ersten Angebote für die internationalen Testspiele gegen den F. C. Arsenal am 7. August zum Abschluss des Trainingslagers können reisehungrige Fans bereits buchen.Zur Feier des Tages hat sich der Reisespezialist mit Lerros, dem offiziellen Fashion-Partner Bayer Leverkusens, zusammengetan und eine Beachwear-Kollektion in Vereinsfarben entworfen. Die limitierten Sets, bestehend aus Shirt und Shorts, sind nicht verkäuflich - Fans können die exklusiven Stücke jedoch per Gewinnspiel über die Instagram-Profile von weloveholidays und Lerros (https://www.instagram.com/lerros_official/) ergattern. Neben der Liebe für Fußball und Reisen eint die drei Partner zudem ihre regionale Verbundenheit zu Nordrhein-Westfalen - weloveholidays deutscher Hauptsitz sowie der von Lerros befinden sich in Düsseldorf.Über seine Website sowie über den Newsletter und die Social-Media-Profile (https://www.instagram.com/weloveholidaysofficial/) informiert weloveholidays die Bayer 04-Fans regelmäßig über neue Angebote, damit sie ihren Herzensverein auch im Ausland unterstützen können. Über den Instagram-Kanal von weloveholidays sehen die Anhänger Leverkusens nun zudem exklusiven Content ihres Vereines und haben die Chance bei Gewinnspielen, Tickets für die Auswärtsspiele, Reisegutscheine und vieles mehr zu gewinnen."Wir freuen uns, unsere neue Partnerschaft mit dem deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen bekannt zu geben. Als offizieller Holiday-Partner des Vereins profitieren die Fans der Werkself in der kommenden Champions-League-Saison von besonders günstigen Pauschalangeboten für Auswärtsspiele sowie von exklusiven Werbegeschenken und digitalen Inhalten. Nach einem erfolgreichen ersten Jahr für weloveholidays auf dem deutschen Markt und dem Gewinn der Bundesliga durch Bayer 04 Leverkusen beginnt nun ein neues, spannendes Kapitel für beide Marken.", erklärt Donat Rétif, CEO der loveholidays Gruppe.Auch Markus Breglec, Chief Marketing and Innovation Officer von Bayer 04 Leverkusen blickt der Kooperation freudig entgegen: "Mit weloveholidays erweitern wir unsere Sponsorenfamilie um ein ambitioniertes, internationales und erfolgreiches Unternehmen aus der Reisebranche. Es freut uns sehr, dass wir unseren Fans mit dieser Partnerschaft Mehrwerte bei Reiseangeboten zu künftigen internationalen Auswärtsspielen in der Champions League ermöglichen können."Medienkontakt:Anna Jablonowski und Saskia StroblTel.: +49 89 89 40 85 19WeLoveHolidaysDE@finnpartners.comOriginal-Content von: weloveholidays, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171201/5829811