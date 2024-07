München (ots) -Bayerisches Wirtschaftsministerium ehrt 50 wachstumsstarke, mittelständische Unternehmen mit Sitz in Bayern und vergibt Sonderpreise für Nachhaltigkeit, besonderes Ausbildungsengagement und die "Bayerische Unternehmerin des Jahres". Baker Tilly fungiert als unabhängiger, neutraler Juror.Auch in diesem Jahr hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger 50 besonders wachstumsstarke, mittelständische bayerische Unternehmen als BAYERNS BEST 50 prämiert. Im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung im Schloss Schleißheim wurden 50 Unternehmen für ihr besonderes Umsatz- und Mitarbeiterwachstum in den letzten fünf Jahren mit dem begehrten weißen "Bayerischen Wachstumslöwen" ausgezeichnet. Der erstmals verliehene zusätzliche Sonderpreis Nachhaltigkeit ging an die Alois Müller GmbH. Zudem wurde Silvia Wallner, Geschäftsführerin KETEK GmbH, der Titel als "Bayerische Unternehmerin des Jahres" verliehen. Weitere Sonderpreise für besonderes Ausbildungsengagement gingen an die Erich NETZSCH B.V. & Co. Holding KG (Absolute Zahl an Auszubildenden) und die Buchhandlung Rupprecht GmbH (Ausbildungsquote). Baker Tilly zeichnete wiederum für die Durchführung des Wettbewerbs und als Juror verantwortlich. Der Bericht mit allen Siegerunternehmen und die vollständige Pressemitteilung stehen unter www.bakertilly.de/bb50 (https://www.bakertilly.de/im-fokus/bayerns-best-50.html) zum Download bereit.In nach wie vor nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht besonders herausfordernden Zeiten haben sich in diesem Jahr wieder eine große Anzahl inhabergeführter Unternehmen aus ganz Bayern mit ihren Wachstumsgeschichten und ihren zentralen, wirtschaftlichen Kennzahlen um den renommierten bayerischen Mittelstandspreis BAYERNS BEST 50 beworben. Die ausgewählten 50 Preisträger weisen in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches Umsatzwachstum von +146 Prozent und ein Mitarbeiterwachstum von +66 Prozent auf. Der unternehmerische Erfolg wurde dabei vor allem dazu genutzt, um die Eigenkapitalquote auf durchschnittlich 52 Prozent zu erhöhen."BAYERNS BEST 50 haben bei der nunmehr 23. Ausgabe unseres Mittelstandspreises eindrucksvoll den Beweis angetreten: Nachhaltigkeit wird im bayerischen Mittelstand auch ohne staatlichen Zwang zu Berichtspflichten gelebt. Weitsicht, Innovationskraft und Leistungsbereitschaft sind die besonderen gemeinsamen Merkmale, die wir bei allen BAYERNS BEST 50 vorgefunden haben und die die Basis ihres wirtschaftlichen Erfolges sind. Es freut mich sehr, auch in diesem Jahr wieder diese 50 wachstumsstärksten Unternehmen des Freistaates als Mutmacher und Vorbilder stellvertretend für die Stärke des bayerischen Mittelstands auszeichnen zu dürfen", sagt Hubert Aiwanger, stellvertretender bayerischer Ministerpräsident sowie Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.Nachhaltigkeit erweitert mittelständische Wachstums-DNA"Wer nachhaltig agiert, ist auch wirtschaftlich erfolgreich! Das lässt sich eindeutig aus den Ergebnissen des diesjährigen Wettbewerbs herauslesen. Nachhaltigkeit erweitert damit die 'Wachstums-DNA' des deutschen Mittelstands", sagt Prof. Dr. Thomas Edenhofer, Managing Partner Audit & Advisory und verantwortlicher Partner für BAYERNS BEST 50 bei Baker Tilly.Das ist auch der wesentliche Grund dafür, dass das Bayerische Wirtschaftsministerium dem allgemeinen Trend zu nachhaltigem Wirtschaften mit der Erweiterung des Wettbewerbs um den Sonderpreis Nachhaltigkeit Rechnung getragen hat. Das erste in dieser Kategorie ausgezeichnete Unternehmen ist die Alois Müller GmbH, welche die Jury durch ihr überdurchschnittliches Engagement in den Bereichen Nachhaltigkeit, Compliance und Social Responsibility überzeugen konnte.Pressekontakt:Frank SchröderBaker TillyMarketing & CommunicationsT: +49 211 6901-1200frank.schroeder@bakertilly.de | bakertilly.deOriginal-Content von: Baker Tilly, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60690/5829818