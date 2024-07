Der Speicherchiphersteller Seagate hat am Dienstagabend ein ordentliches Quartalsergebnis vorgestellt. Die Aktie des Micron-Konkurrenten zieht an.Innerhalb der Halbleiterbranche gilt die Nachfrage nach Speicherchips als besonders volatil. Diese ist sehr stark zyklusabhängig, sodass sich Angebot und Nachfrage oft in einem Missverhältnis befinden. Das führt zu starken Preisschwankungen nicht nur bei Speicherprodukten, sondern auch den Aktien der Hersteller. Speichernachfrage stärker als erwartet Geht es nach den von Seagate am Dienstagabend vorgelegten Quartalszahlen befindet sich das Speicherchip-Segment wieder im Aufschwung. Der auf Massenspeicher spezialisierte Hersteller hat ein starkes …