Hannover (ots) -Seit über drei Jahrzehnten nutzt lavera das Wissen der Natur, um wirksame Naturkosmetik zu entwickeln. Bekannt für ihr nachhaltiges Engagement in Europa, verfolgt die Marke das Ziel, die Natur zu bewahren. In Tirol unterstützt lavera mit dem lavera Waldprojekt den Naturpark Karwendel und trägt dazu bei, die artenreichen Lebensräume und die einzigartige Schönheit der Natur zu erhalten.Zusammen die Natur bewahrenEin Paradies für NaturliebhaberDer Naturpark Karwendel ist ein wahres Naturwunder. Egal zu welcher Jahreszeit man durch die Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete wandert, es gibt immer etwas zu entdecken: wilde Flusstäler, Hochmoor-Gebiete, romantische Bergwälder, wunderschöne Almen und karge Gipfelregionen. Hier ist die Natur noch intakt.Die Bedrohung der BiodiversitätDoch die Biodiversitätskrise und die Klimaerwärmung bedrohen auch den Alpenraum und damit den Karwendel. Der Verein des Naturpark Karwendel fördert daher den alpinen Naturschutz durch Pflegemaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Bildung und Wissenschaft sowie naturnahe Wirtschaftsformen. https://www.karwendel.org/wissen/lifeplan/lavera Waldprojekt: Konkrete MaßnahmenUnterstützung für Schülerexkursionen und Alm- und BiotoppflegeMit Mitteln aus dem lavera Waldprojekt werden in diesem Jahr Schülerexkursionen und insgesamt 12 Almpflege- und Biotoppflegemaßnahmen von April bis September unterstützt. https://www.karwendel.org/team-karwendel/Umweltbaustelle auf der MösalmEine einwöchige Umweltbaustelle auf der Mösalm wird ebenfalls gefördert, um die Natur- und Kulturlandschaft zu pflegen und zu erhalten. https://www.karwendel.org/umweltbaustelle-moeslalm-2024-erfolgreich-umgesetzt/Forschungsprojekt LifeplanDarüber hinaus stellt lavera Mittel für das Forschungsprojekt Lifeplan zur Verfügung, das in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol und dem Tiroler Landesmuseum umgesetzt wird. Dieses Projekt erfasst Daten zur Biodiversität, um das Verständnis der globalen Biodiversität zu erweitern und Veränderungen besser zu verstehen. https://www.karwendel.org/wissen/lifeplan/Mitmachen und die Natur erlebenSabine Kästner, Nachhaltigkeitsbeauftragte Laverana:"Die Hochalmen im Naturpark Karwendel sind jahrhundertealte Kulturlandschaften. Sie sind nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel, sondern spielen auch eine wichtige Rolle für die regionale Viehwirtschaft und den Artenreichtum im Karwendel-Naturpark. Ihre Bedeutung für den Boden- und Umweltschutz wird in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger."Aktive AlmenpflegeMit der Unterstützung von lavera gibt es in diesem Jahr insgesamt 12 Hochalm-Einsätze. Sabine Kästner erklärt: "Ohne die Mitmachaktionen würden die Almen verbuschen. Den Besitzern fehlt es an Arbeitskraft, um sie jährlich von Müll, Steinen, Büschen, Holzstämmen und Unkraut zu befreien. Auch die Weideflächen müssen erhalten und die Wege für das Vieh gangbar gehalten werden. Büsche müssen entfernt, altes Holz gestapelt und Schwendmaterial zu Haufen geschichtet werden. Zäune wollen repariert und Feuchtbiotope gesäubert werden. Davon profitieren nicht nur die Weidetiere, sondern auch die vielen einzigartigen Enzian- und Orchideenarten, Birkhühner sowie verschiedene Insektenarten.Mit diesem Engagement zeigt lavera, dass der Schutz der Natur auch gleichzeitig die Biodiversität fördert. Gemeinsam können wir die Schönheit und Vielfalt des Naturparks Karwendel bewahren. Mehr zum lavera Waldprojekt unter: https://www.lavera.de/wald