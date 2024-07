Der Fokus liegt auf erneuerbaren Energien - dennoch setzen immer mehr Marktteilnehmer auf Investitionen in Öl. Laut Exxon Mobile soll im Jahr 2050 deutlich mehr Öl verbraucht werden als heute. Wofür das schwarze Gold in der Zukunft eingesetzt wird, welche Rolle China und dessen schwaches Wachstum beim aktuell niedrigen Ölpreis spielt und welche Möglichkeiten es gibt in Öl zu investieren, erfahren Sie in diesem Interview mit David Hartmann, Vontobel.