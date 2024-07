© Foto: picture alliance / abaca | Pool/ABACA



Die Aktie von Trump Media & Technology, die sich mehrheitlich im Besitz des republikanischen Kandidaten Donald Trump befindet, verliert. Was Kamala Harris damit zu tun hat.Vizepräsidentin Kamals Harris sagte am Montag, dass sie die Unterstützung von genügend Delegierten erhalten habe, um die offizielle Kandidatin ihrer Partei zu werden, und dass sie sich darauf freue, die Nominierung bald formell anzunehmen. Eine am Dienstag veröffentlichte Reuters/Ipsos-Umfrage zeigt, dass Harris Trump in einer nationalen Präsidentschaftsumfrage knapp geschlagen hat - eine der ersten, die seit dem Ende der Wiederwahlkampagne von Präsident Joe Biden am Sonntag durchgeführt wurde. Laut der Umfrage liegt …