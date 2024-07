Hamburg (ots) -Neueste CT-Technologie führt in der Asklepios Klinik Nord - Heidberg strahlenreduziert und schneller zu noch klareren Ergebnissen - für erhöhte Patientensicherheit und effiziente Abläufe in der RadiologieIn der Asklepios Klinik Nord - Heidberg ist ab sofort ein neues, innovatives CT, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz (KI), im Einsatz. Dank der innovativen KI-Technologie ist der Scan mit deutlich geringerer Strahlendosis und gleichzeitig besserer Bildqualität möglich. Ein weiterer Pluspunkt: Die Untersuchungsdauer sinkt, sodass Patient:innen weniger Zeit im Scanner verbringen und die Wartezeiten in der Radiologie verkürzt werden können.Die Radiologie der Asklepios Klinik Nord am Standort Heidberg gehört zu den Top-Radiologien Hamburgs. Hier werden via Röntgentechnologie, Magnetresonanz-, und Computertomographie (MRT bzw. CT) sowie Angiographie Spitzenzahlen radiologischer Scans und Eingriffe in der Metropolregion Hamburg erreicht. Deshalb ist es hier besonders wichtig, präzise und schnell Ergebnisse zu erhalten.Geringere Strahlendosis, kürzere Untersuchungsdauer"Ich freue mich, direkt mit meinem Einstand in der Klinik die Arbeit mit solch leistungsstarker technologischer Unterstützung aufzunehmen", sagt Dr. Hendryk Vieweg, seit 15. Mai 2024 Chefarzt der Klinik für Radiologie am Standort Heidberg der Asklepios Klinik Nord. "Bei einer um bis zu 80 Prozent geringeren Strahlendosis erreicht der Detektor durch Nachverarbeitung mit Künstlicher Intelligenz eine um bis zu 60 Prozent bessere Erkennbarkeit von Niedrigkontrasten, als dies mit der herkömmlichen Bildrekonstruktion mittels iterativen Methoden möglich war."Der moderne CT-Scanner verkürzt zudem die Untersuchungsdauer. Davon profitieren Patient:innen und Mitarbeitende, denn die kürzere Untersuchungszeit macht nicht nur den Scan an sich angenehmer, gleichzeitig kann der Arbeitsablauf innerhalb der Abteilung so noch effizienter organisiert werden, wovon wiederum Patient:innen durch kürzere Wartezeiten profitieren.Klarere Bilder, präzisere Diagnostik"Das neue CT liefert noch klarere und schärfere Bilder, was die Genauigkeit der Diagnosen weiter verbessert", erklärt Priv. Doz. Dr. Volker Heßelmann, Chefarzt für Neuroradiologie an der Asklepios Klinik Nord - Heidberg und Chefarztkollege von Dr. Vieweg. "Die verbesserte Bildqualität, die mit sogenannten neuronalen Netzwerken erreicht wird, unterstützt die Früherkennung und präzisere Diagnostik von Erkrankungen. Insbesondere in den neuronalen Strukturen des Körpers profitieren wir so von einer noch besseren Erkennbarkeit auch kleinster Veränderungen und Wiederholungsaufnahmen werden zudem deutlich seltener."Erster KI-fähiger CT-Scanner Norddeutschlands - mit virtuellen Tools noch vielseitigerDie Radiologie der Asklepios Klinik Nord arbeitet mit dem ersten KI-Scanner Norddeutschlands, dem Philips CT 5300. Das Precise Image System ist neben der Künstlichen Intelligenz zur Bildnachverarbeitung Teil des neuen Systems. Für den Fall, dass während einer Untersuchung zusätzliches Fachwissen oder technische Unterstützung erforderlich sind, bietet das neue System auch virtuelle Tools, um die Zusammenarbeit aus der Ferne zu erleichtern."Das neue CT ermöglicht eine hochpräzise und in der Praxis einfachere Bildgebung von Kopf bis Fuß. Die modernen Funktionen helfen uns dabei, das steigende Patientenaufkommen weiterhin effizient zu bewältigen", ergänzt Kati Pfeiffer, Leitende Medizinische Technologin für Radiologie (MTR).Das gesamte Team ist mit der neuen Technologie bereits bestens vertraut, alle Mitarbeitenden sind geschult, sodass Patient:innen direkt von der verbesserten Leistung der Neuanschaffung profitieren. 