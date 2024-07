Chart des Tages | COTTON (24.07.2024)

Die Agrarrohstoffpreise an der Chicago Commodity Exchange (CBOT) waren in den letzten Monaten überwiegend rückläufig. Nichtkommerzielle Anleger (große Hedgefonds, Institutionen, große individuelle Spekulanten) halten laut Commitment of Traders-Daten (Stand: 16. Juli 2024) überwältigende Netto-Leerverkaufspositionen in CBOT-Getreide von mehr als -517.000 Kontrakten, während gleichzeitig kommerzielle Anleger (Erzeuger und Unternehmen zur Absicherung des Angebots) hohe Netto-Long-Positionen halten. Im Großen und Ganzen bauen die kommerziellen Unternehmen ihre Netto-Long-Positionen aus, während die Spekulanten ihre Short-Positionen erhöhen, was auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hindeutet. Die Baumwollfutures gehören zu den am stärksten gebeutelten Agrarrohstoffen in diesem Jahr.

????Die an der ICE gehandelten Baumwollfutures (COTTON) verlieren heute fast -1,7 - und rutschen damit auf ein Niveau, das seit 2020 nicht mehr erreicht wurde. Seit den lokalen Höchstständen im Juli hat der Rückgang der Baumwollpreise nun fast -10 - erreicht. Die rekordhohe Baumwollanbaufläche in den Vereinigten Staaten (hauptsächlich in Texas, Georgia und Arkansas) (Anstieg um 14 - im Jahresvergleich auf 11,67 Mio. Acres), das günstige Wetter, der stärkere US-Dollar und der sinkende Ölpreis stützen die niedrigeren Baumwollpreise....

