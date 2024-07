Die Aktien von Alphabet fielen, nachdem das Unternehmen höhere Investitionen in Künstliche Intelligenz getätigt hatte als erwartet. Trotz steigender Umsätze im Cloud-Computing und Suchgeschäft zeigen sich Investoren besorgt über die unklaren Renditen der milliardenschweren Ausgaben.Hohe Investitionen in Künstliche Intelligenz Die Aktien von Alphabet fielen im vorbörslichen Handel, nachdem der Google-Mutterkonzern mehr Ressourcen in den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...