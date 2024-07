Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit der grünen Transformation der Wirtschaft kommen auf viele Unternehmen erhebliche Investitionen zu, so Ulrich Kirschner, CFA bei der Helaba.Insbesondere in kapitalintensiven Branchen, wie Telekommunikation und Versorger, stelle sich die Frage, wie diese Ausgaben in Zukunft finanziert wer-den könnten, ohne die Verschuldungsquoten zu überdehnen. Eine probate Lösung stelle nach Erachten der Analysten die Begebung von Hybridkapital dar. Zumal sich das Instrument hervorragend als zweckgebundene grüne Anleihe ausgestalten lasse. Auch der Zeitpunkt erscheine derzeit günstig, wenn man sich den signifikanten Rückgang der Finanzierungskosten sowie das verbesserte Pricing gegenüber alternativen Finanzierungsformen vor Augen führe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...