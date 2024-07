Zug (www.fondscheck.de) - Rund drei Monate nach dem Einreichen der ersten Zulassungsanträge für Ethereum Spot-ETFs und rund sieben Monate nach der Zulassung von Bitcoin-ETFs in den USA ist nun das gekommen, was viele als nächsten großen Moment der Krypto-Adoption sehen, so Adrian Fritz, Head of Research des Krypto-ETP-Emittenten 21Shares. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...