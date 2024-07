ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 525 Euro belassen. Seine bevorzugten europäischen Versicherertitel vor den anstehenden Quartals- und Halbjahreszahlen seien Admiral, Munich Re, Lancashire, Legal & General, St James's Place und Baloise, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Bei Allianz und Swiss Re sieht er hingegen ein geringfügig negatives Chance/Risiko-Profil./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 19:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2024 / 19:44 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026