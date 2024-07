Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) hat am Dienstag und Mittwoch an der Börse in Hongkong scharf korrigiert, der übergeordnete Trend zeigt jedoch seit 6 Monaten steil nach oben. Am Morgen gab es vom E-Autobauer erneut spannende Neuigkeiten, die für die Zukunft vielversprechende Expansionsperspektiven in Europa schaffen. Expansionspläne in Ungarn BYD hat zusammen mit dem Automobilzulieferer Forvia beschlossen, ihre Zusammenarbeit nach Europa auszuweiten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...