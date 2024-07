Nachdem die Porsche-Aktie (WKN: PAG911) am Dienstag wegen einer Prognosekürzung massiv unter Druck geraten ist, hat das Management am Mittwoch die Quartalszahlen für das abgelaufene zweite Quartal vorgelegt. Das sorgt für etwas Erholung bei den stark verprügelten Papieren. Doch wie kann es jetzt weitergehen? Starke Zahlen von Porsche Am Dienstag hatte Porsche aufgrund von Lieferproblemen eines Zulieferers die eigene Prognose für das laufende Geschäftsjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...