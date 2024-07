Das globale führende IT-Unternehmen FPT Software hat kürzlich eine umfassende Absichtserklärung mit der weltweit führenden Organisation für Projektmanagement, dem Project Management Institute (PMI), unterzeichnet. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Qualifikationslücken in der Technologiebranche zu schließen und Innovationen weltweit zu fördern.

Im Rahmen dieser Vereinbarung verpflichtet sich das PMI, FPT Software bei der Schaffung und Umsetzung eines umfassenden karrierebegleitenden Lern- und Entwicklungsrahmens für seine Mitarbeiter zu unterstützen. Das PMI wird außerdem die aktuellsten Projektmanagement-Prinzipien und -Standards weitergeben, damit FPT Software die Qualitätskontrolle seiner internen Schulungsprogramme gewährleisten kann.

Für 2024 strebt FPT Software 555 Zertifizierungen für seine Projektmanager an, darunter 500 Project Management Professional (PMP)-Zertifikate, 50 Program Management Professional (PgMP)-Zertifikate und 5 Portfolio Management Professional (PfMP)-Zertifikate. In drei Jahren plant FPT Software, insgesamt 2.600 PMI-Zertifizierungen zu erlangen. Diese Projektmanagement-Zertifizierungen sind der Goldstandard im Projektmanagement und werden von Organisationen weltweit anerkannt. Dies bestätigt nicht nur das Fachwissen der Mitarbeiter von FPT Software, sondern erhöht auch ihre berufliche Anerkennung auf der ganzen Welt, was die Glaubwürdigkeit von FPT Software bei potenziellen Kunden erhöht und zu einer verbesserten betrieblichen Effizienz und Kundenzufriedenheit führt.

"FPT Software beschäftigt mehr als 2.300 Projektmanager, und wir legen großen Wert auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und Verbesserung der Fähigkeiten und Kenntnisse unserer Projektmanager. Die Partnerschaft mit dem PMI schafft die Voraussetzung für die Standardisierung von Offshore-, Nearshore- und Onshore-Projekten und stärkt die Konsistenz und Zuverlässigkeit unserer Dienstleistungen in den verschiedenen Regionen. Durch die Angleichung unserer Prozesse an die international anerkannten Standards des PMI können wir die vielfältigen Anforderungen unserer globalen Kunden besser erfüllen und unsere Position als zuverlässiger Partner bei der digitalen Transformation weiter festigen", so Vu Tien Dat, Chief Delivery Officer von FPT Software.

SoHyun Kang, Regional Managing Director Asia Pacific beim PMI, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit FPT Software zusammenzuarbeiten, um Talente zu fördern und die Qualifikationslücke zu schließen, um die Anforderungen der Industrie zur Unterstützung der Technologie- und Innovationsentwicklung in Vietnam und weltweit zu erfüllen. Das PMI setzt sich dafür ein, Projektexperten mit weltweit anerkannten Zertifizierungen, Standards, Online-Kursen, Vordenkerpositionen und Werkzeugen auszustatten, die ihnen auf ihrem Karriereweg dabei helfen können, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Wir heißen FPT Software in unserer lebendigen und wachsenden Gemeinschaft von Projektfachleuten willkommen, die das Herzstück unserer Arbeit beim PMI ist. Wir nutzen die Kraft unserer Gemeinschaft, um den Wert des Berufsstandes kontinuierlich zu steigern."

Über FPT Software

FPT Software, eine Tochtergesellschaft der FPT Corporation, ist ein globaler Technologie- und IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Vietnam, einem Umsatzerlös von 1 Mrd. US-Dollar (2023) und mehr als 30.000 Beschäftigten in 30 Ländern.

Mit seinen erstklassigen Dienstleistungen in den Bereichen Advanced Analytics, KI, digitale Plattformen, Cloud, Hyperautomation, IoT, Low-Code usw. meistert das Unternehmen komplexe Geschäftsmöglichkeiten und Herausforderungen. Das Unternehmen arbeitet mit mehr als 1.100 Kunden weltweit zusammen, von denen fast 100 zu den Fortune Global 500-Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen, Gesundheitswesen, Logistik, Fertigung, Versorgungsunternehmen und mehr gehören. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://fptsoftware.com/

Über das Project Management Institute

Das PMI ist die führende Autorität auf dem Gebiet des Projektmanagements und setzt sich dafür ein, den Beruf des Projektmanagers weiterzuentwickeln, um den Projekterfolg positiv zu beeinflussen. Wir befähigen Fachleute, durch unsere wachsende globale Gemeinschaft, den Austausch von Wissen und erstklassige Zertifizierungen herausragende Leistungen im Projektmanagement zu erbringen und positive Veränderungen in Organisationen und Gemeinschaften zu bewirken. Seit 1969 ist es unsere Aufgabe, uns für den Berufsstand einzusetzen, indem wir lebenslanges Lernen und Verbindungen anbieten, um stark nachgefragte Fähigkeiten zu verbessern. Heute bietet das PMI Fachleuten in jeder Phase ihrer beruflichen Laufbahn die weltweit anerkannten Standards, Online-Kurse, Vordenkerrollen, Veranstaltungen und Tools, die sie für ihren Erfolg benötigen. Mit mehr als 300 Ortsverbänden auf der ganzen Welt können sich PMI-Mitglieder vernetzen, Mentoren finden, Karrieremöglichkeiten nutzen und von Gleichgesinnten lernen, um gemeinsam mehr zu erreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pmi.org

