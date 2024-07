Hong Kong (ots/PRNewswire) -Gestalten Sie Ihren Raum neu: Fusion aus innovativem Design und ikonischem Evangelion-AnimeGovee, ein weltweit bekannter Hersteller für Smart-Home-Lösungen, kooperiert mit der legendären japanischen Anime-Serie Evangelion und bringt eine brandneue Gaming-Beleuchtung - Govee x Evangelion Gaming Wandleuchte (https://eu.govee.com/pages/govee-evangelion) - auf den Markt. Diese Zusammenarbeit vereint die epische Erzählweise von Evangelion mit fortschrittlicher Beleuchtungstechnologie von Govee, um neue Hardware für Gamer bereitzustellen, die ihre eigene einzigartige Verbindung zu ihrer Gaming-Umgebung suchen.Govee Gaming Wandleuchte: Ein Wunderwerk aus Design und FunktionalitätDas Herzstück dieser Zusammenarbeit ist die Gaming Wandleuchte, die direkt vom ikonischen Evangelion Test Type-01 inspiriert ist. Die Govee Gaming Wandleuchte hat folgende Eigenschaften:- Ikonisches Design: Die Gaming Wandleuchte zeigt die charakteristischen Farben und Designs von Evangelions EVA-01 und verkörpert die Essenz der Anime-Kunst.- Futuristische zweischichtige Konstruktion: Kombiniert eine kybernetische transluzente Frontplatte mit dynamischer Hintergrundbeleuchtung und einem erhöhten Streifen aus diffusem Licht für einen beeindruckenden Effekt. Die Frontplatte ist außerdem austauschbar und bietet mehrere Designoptionen, die eine individuelle Gestaltung aus jeder Perspektive ermöglichen.- Dynamische Kampfeffekte: Acht spezielle Evangelion-Lichteffekte stellen die komplette Kampfsequenz nach, vom Alarmmodus über das AT-Feld bis hin zum Berserker-Status. Die Beleuchtung imitiert verschiedene Kampfszenarien aus Evangelion sowie spezifische Themen für EVA-01 und EVA-02.- Hochgradig anpassbare DIY-Effekte: Bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten mit separaten Steuerungen für Lichtzonen, mehreren dynamischen Effekten und einstellbaren Längen, die 16 Millionen Farbkombinationen und Themen ermöglichen.- Modulare Montageoptionen: Im Lieferumfang sind sowohl dreieckige als auch quadratische Verbindungsstücke enthalten, die bis zu 12 Konfigurationen der Lichtsegmente ermöglichen, z. B. Sechsecke für das AT-Feld oder den Speer des Longinus.Vollständiges immersives ErlebnisDas Sortiment der Govee Gaming-Beleuchtung, einschließlich Gaming Wandleuchte, AI Sync Box, Gaming Lightbar usw., bietet eine umfassende Palette von smarten Beleuchtungslösungen, die es den Benutzern ermöglicht, ihre Gaming-Umgebungen frei zusammenzustellen und anzupassen. Mit Dreamview-Technologie von Govee können Benutzer alle Govee-Beleuchtung synchronisieren, um eine immersive Umgebung zu schaffen, die den Nervenkitzel des Kampfes in den Alltag bringt.Konsumenten stärkenDiese Zusammenarbeit ermöglicht es den Fans, sowohl ihre Räume als auch ihr Leben zu erhellen. Sie wurde entwickelt, um einen persönlichen Kampfraum zu schaffen, der nicht nur als täglicher Schub dient, sondern auch das Außergewöhnliche im Alltäglichen entzündet und das tägliche Leben mit dem Geist des Kampfes und Abenteuers erfüllt.VerfügbarkeitDie Govee x EVANGELION Produkte sind ab dem 24. Juli 2024 über Govee.com und Govee Home App vorbestellar und werden ab dem 29. Juli 2024 auf Govee.com und Amazon verfügbar sein.- Govee x EVANGELION Gaming Wandleuchte (H6063): EUR 199.99 auf Govee.com (https://eu.govee.com/products/govee-gaming-wall-lights) und Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0D543H8C1).- Govee x EVANGELION Gaming Lightbar (H6047): EUR 89.99 auf Govee.com (https://eu.govee.com/products/govee-rgbic-wi-fi-gaming-light-bars-with-smart-controller) und Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0D72HRT72).Weitere Informationen finden Sie auf Govee.com (https://eu.govee.com/pages/govee-evangelion).Über GoveeSeit 2017 setzt sich Govee dafür ein, das Leben intelligenter zu machen und ein besseres Kundenerlebnis in allen Szenarien zu schaffen. Als ein weltweit bekannter Hersteller für Smart-Home-Lösungen setzt sich das Unternehmen zum Ziel, durch kontinuierliche Innovationen im Smart-Home-Bereich personalisierte und unterhaltsame Lebenserfahrungen zu bieten, wobei der Schwerpunkt auf Beleuchtungslösungen und Haushaltsgeräten liegt. Weitere Informationen zu Govee finden Sie auf unserer Website govee.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2467130/image_5010931_27372339.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/govee-kooperiert-mit-evangelion-und-prasentiert-spezielle-mecha-style--gaming-beleuchtung-302204886.htmlPressekontakt:Govee PR Team,pr@corp.govee.coOriginal-Content von: GOVEE MOMENTS LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162324/5829978