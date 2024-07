DJ Scholz: Thema Meyer Werft hat für mich Top-Priorität

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Rettungsbemühungen für die angeschlagene Papenburger Meyer Werft haben für Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach eigenen Angaben "eine Top-Priorität" in seinem gegenwärtigen Regierungshandeln. "Da ist gegenwärtig nichts entscheidungs- und spruchreif, aber das ist ein Thema, das für mich eine Top-Priorität hat", betonte er bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Und aus gutem Grund, denn das ist eine tolle Werft mit tollen Kolleginnen und Kollegen, die großartige Arbeit machen", sagte er.

"Wir kümmern uns um das Thema. Ich bin da intensiv im Gespräch mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten", hob der Kanzler hervor. Die Mitarbeiter der Ministerien seien ganz konkret immer dabei, sich ausführlich darüber zu informieren. Er habe auch schon außerhalb Deutschlands mit den ebenfalls involvierten anderen Ländern Gespräche darüber geführt.

Scholz zeigte sich überzeugt, "das, was sie da herstellen, wird auch in Zukunft noch gekauft und gebraucht und ist voll wettbewerbsfähig". Es bestehe "also eine gute Ausgangsbedingung, um etwas dafür zu tun, dass die Werft weitermachen kann", sagte Scholz. "Aber wir sind dran, mehr kann man jetzt nicht sagen."

