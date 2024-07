München (www.fondscheck.de) - Was würden die Börsen machen, wenn es nicht die phantasievollen Tech-Werte gäbe, vor allem wenn dort irgendwo KI - Künstliche Intelligenz draufsteht? Auch im Juni waren sie die Antreiber, so die Experten von Deka Investment.So habe der Nasdaq Composite glatt um sechs Prozent zugelegt und den breiten S&P 500 mitgezogen. Er habe immerhin noch 3,5 Prozent geschafft. Da habe von den großen Börsen nur noch der Nikkei in Japan mithalten können, der sich um 2,9 Prozent verbessert habe. Auch die Emerging Markets, die in den Vormonaten meist geschwächelt hätten, hätten sich inspirieren lassen und ein Plus von 3,6 Prozent auf die Waage gebracht. ...

