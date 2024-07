Holzminden (ots) -Der Wärmepumpen-Hersteller Stiebel Eltron hat erneut das Prädikat "Deutschlands innovativste Unternehmen" erhalten und sichert sich damit den Spitzenplatz in der Kategorie "Wärme- und Kältetechnikanbieter". Zu diesem Ergebnis kommt eine bundesweite Studie von Focus Money und Deutschland Test, die die Innovationskraft von rund 17.000 Unternehmen untersuchte. 2017 hatte das Holzmindener Unternehmen zudem den ersten Platz in der Kategorie "Elektrogeräte" belegt."Wir arbeiten Tag für Tag daran, unsere Wärmepumpen noch effizienter, die Installation für den Monteur noch einfacher und die Bedienung für den Verbraucher noch bequemer zu machen, denn das zeichnet unsere innovativen Produkte aus", sagt Stiebel Eltron-Geschäftsführer Heinz-Werner Schmidt. "Dass wir nun zum zweiten Mal in Folge die höchste Platzierung in der Kategorie 'Wärmetechnik' erreicht haben, bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die zukunftsweisende Wärmepumpen-Technologie mit unseren Ideen weiter voranzubringen." Seit fast 50 Jahren entwickelt und produziert das Holzmindener Unternehmen Wärmepumpen und zählt zu den Markt- und Technologieführern.Webmonitoring zur wahrgenommenen Innovation bei UnternehmenDie Datenerhebung für das Siegel von Focus Money und Deutschland Test für die großangelegte Studie "Deutschlands innovativste Unternehmen 2024" erfolgte aus diversen Onlinequellen. Mehrere Millionen Aussagen sind in den Themenfeldern Innovation, Investitionen, Forschung & Entwicklung, Produktneuheiten und Technologie im Untersuchungszeitraum von Mai 2022 bis April 2024 analysiert worden. Stiebel Eltron belegt im Bereich "Wärme- und Kältetechnik" den ersten Platz und setzt somit die Benchmark innerhalb der Branche.Pressekontakt:Henning SchulzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: +49 (0) 55 31 / 70 29 56 85henning.schulz@stiebel-eltron.deOriginal-Content von: STIEBEL ELTRON, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62786/5829998