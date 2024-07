Baden-Baden (ots) -Live-Sendung mit Sebastian Müller aus Paris zum Start der Olympischen Sommerspiele am 25. und 26. Juli 2024 von 13 bis 16 UhrCafé au lait, Croissants und Le savoir-vivre: Zur Urlaubszeit bringt SWR3 das typisch französische Lebensgefühl zu den Hörerinnen und Hörern. Am 25. und 26. Juli sendet Moderator Sebastian Müller in "SWR3 PUSH" live von 13 bis 16 Uhr aus der französischen Hauptstadt. In Gesprächen und Reportagen bringt SWR3 so die Stimmung in der Stadt und die Vorfreude auf die olympischen Sommerspiele zu den Menschen nach SWR3 Land.Paris-Feeling und Olympia-StimmungAm Donnerstag wird es u. a. Interviews mit einem Volunteer geben, der sich beim Bogenschießen engagiert und dem Pressesprecher der deutschen Botschaft in Paris. Dr. Casper Grim, der leitende Orthopäde der deutschen Athletinnen und Athleten, erzählt etwa von seinen Erfahrungen früherer Wettkämpfe. Außerdem soll die Stimmung aus einem Biergarten transportiert werden.Am Freitag, dem Tag der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele, werden die deutsche Kunstturnerin und mehrfache Olympiateilnehmerin Elisabeth Seitz und der aus Nürtingen stammende Mountainbiker und Weltcup-Gewinner Luca Schwarzbauer in der Show zu Gast sein. Des Weiteren gibt es einen Beitrag über das Deutsche Haus, dem zentralen Treffpunkt der deutschen Olympia-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympiade 2024.Einen Video-Livestream, Eindrücke von vor Ort und emotionale Geschichten gibt es unter: https://www.swr3.de/aktuell/nachrichten/olympische-spiele-2024-100.htmlFotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: swr.li/olympiaPressekontakt:Corinna Scheer, Tel. 07221 929 22986, corinna.scheer@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5829990