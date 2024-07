Sage Geosystems Inc. (Sage), ein im Bereich Geothermie und Energiespeicherung tätiges Unternehmen, gab heute seine Partnerschaft mit Electrocentrale Bucuresti S.A. (ELCEN), dem führenden rumänischen Produzenten von thermischer und elektrischer Energie in Bukarest, bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft soll die Möglichkeit der Nutzung geothermischer Energie in der Stadt Bukarest geprüft werden, um ein auf fossilen Brennstoffen basierendes thermisches Kraftwerk durch eine saubere, zuverlässige alternative Energiequelle zu ersetzen. Das erste Projekt wird bis zu 70 MW thermische Energie für einen Stadtteil in Bukarest erzeugen und bei Erfolg auf andere rumänische Projekte und Städte ausgeweitet werden.

Sage wird dabei auf seine bewährte Geopressured Geothermal System (GGS)-Technologie zurückgreifen, die die gewonnene Wärme maximiert und die Kosten minimiert. Gemeinsam mit dem National Renewable Energy Laboratory (NREL) wird eine Machbarkeitsstudie durchgeführt.

"Wir bei Sage freuen uns sehr, den Übergang Rumäniens zu sauberer Energie unterstützen zu können und geothermische Energieanwendungen in der Hauptstadt des Landes einzuführen", sagte Cindy Taff, CEO und Mitbegründerin von Sage Geosystems. Lev Ring, President und Mitbegründer von Sage Geosystems, fügte hinzu: "Wir sind stolz auf unsere Kooperation mit dem NREL, dem US-Energieministerium (Department of Energy, DOE) und der Partnership for Transatlantic Energy and Climate Cooperation (P-TECC) und sehen den zahlreichen Partnerschaften und Fortschritten, die wir in Europa im Rahmen dieses Programms erzielen werden, mit Freude entgegen."

Der Generaldirektor von ELCEN, Claudiu Cre?u, erklärte im Oktober 2023 auf dem Profit Energy.forum, dass das Unternehmen Studien zur Nutzung der Erdwärme unter Bukarest für die zentrale Heizung der Hauptstadt durchführen werde.

ELCEN erzeugt derzeit 40 Prozent der Wärmeenergie für die Fernwärmeversorgung in Rumänien und 90 Prozent in Bukarest. Durch die Nutzung einer erneuerbaren Energiequelle wie der Geothermie würden die CO2-Emissionen in der Stadt und im ganzen Land erheblich gesenkt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sagegeosystems.com.

Über Sage Geosystems Inc.

Sage Geosystems wurde 2020 gegründet und entwickelt Technologien zur Energiespeicherung und zur geothermischen Grundlastversorgung tief im Erdinneren. Das Team von Sage Geosystems verfügt zusammen über mehr als 150 Jahre Erfahrung in der Öl- und Gasindustrie und hat bereits erfolgreich Großprojekte im Bereich Tiefwasser, Arktis und unkonventionelle Schiefergesteine durchgeführt. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Houston, Texas. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sagegeosystems.com.

Über Electrocentrale Bucuresti S.A.

ELCEN ist sowohl ein Strom- als auch ein Wärmeenergieerzeuger. Es ist der größte thermische (Wärme-) Energieerzeuger in Bukarest, Rumänien, und landesweit. ELCEN wurde 2002 gegründet und ist eine Tochtergesellschaft von Termoelectrica S.A.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240723013512/de/

Contacts:

Brad Carl

brad@teamsilverline.com

(253) 318-6852