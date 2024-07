Kolmar BNH (KRX: 200130), ein führendes koreanisches Original Development Manufacturing (ODM) Unternehmen, beschleunigt seine Expansionsbemühungen in den südostasiatischen und europäischen Markt mit HemoHIM G, einem Produkt, das für die globale Arena entwickelt wurde.

HemoHIM G, hergestellt von Kolmar BNH und vertrieben von Atomy (Foto: Kolmar BNH)

HemoHIM G (Global) ist die internationale Version von "HemoHIM", Koreas erstem individuell zugelassenen immunstärkenden Nahrungsergänzungsmittel, das von Kolmar BNH über einen Zeitraum von acht Jahren entwickelt wurde. Die Rezeptur wurde so angepasst, dass sie den Lebensmittelvorschriften der verschiedenen Länder entspricht, wobei die Rohstoffe und das Verhältnis der Inhaltsstoffe angepasst wurden. Das Produkt enthält Angelica Sinensis, Ligusticum Chuanxiong und Paeonia Lactiflora, die alle durch strenge Qualitätskontrollen ausgewählt wurden. Ein verbesserter Geschmack und ein verbessertes Aroma machen HemoHIM G auch für ein breiteres Publikum attraktiver.

Im April veröffentlichte Kolmar BNH eine Studie über HemoHIM G in der vom SCIE bewerteten Zeitschrift Toxicological Research, in der die Sicherheit des Produkts nachgewiesen wurde. Die nach OECD-Richtlinien durchgeführte Studie ist nicht nur wichtig, um Sicherheitszulassungen in anderen Ländern zu erleichtern, sondern auch, um die geistigen Eigentumsrechte mit zuverlässigen Ergebnissen zu stärken.

HemoHIM, das von Atomy vertrieben wird, ist ein technologisch fortschrittliches Produkt von Kolmar BNH. Der Hauptbestandteil, der HemoHIM-Extraktkomplex aus Angelica gigas usw., wurde in Zusammenarbeit mit dem Korea Atomic Energy Research Institute entwickelt. Derzeit ist es in 19 Ländern erhältlich, darunter Australien, die Vereinigten Staaten, Thailand, Zentralasien und Südamerika.

Kolmar BNH setzt seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen fort, um die globale Wettbewerbsfähigkeit von HemoHIM, einschließlich neuer Funktionalitäten, zu verbessern, indem es etwa 4 seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung investiert. Im Juni veröffentlichte das Unternehmen eine Studie, die zeigt, dass der Hauptbestandteil von HemoHIM (HemoHIM-Extraktkomplex aus Angelica gigas usw.) antioxidative und ermüdungshemmende Wirkungen hat, die neu entdeckt wurden. Diese Studie wurde in der Juni-Ausgabe des "Journal of Medicinal Food", einer internationalen Zeitschrift auf SCIE-Niveau, veröffentlicht.

Unter Ausnutzung des Wettbewerbsvorteils von HemoHIM G plant das Unternehmen, die Exporte in europäische Länder, darunter die Türkei, Italien und Belgien, zu beschleunigen.

Ein Vertreter von Kolmar BNH sagte: "HemoHIM ist eines der meistverkauften Nahrungsergänzungsmittel in Korea, mit einem kumulierten Umsatz von 200 Milliarden KRW in den letzten neun Jahren seit 2014. Wir wollen auf unserem Erfolg in Korea aufbauen und unsere Expansion auf dem europäischen Markt beschleunigen."

