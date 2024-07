DJ Hochtief-Tochter Turner expandiert mit Dornan nach Europa

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Hochtief-Unternehmen Turner übernimmt für einen Unternehmenswert von etwa 400 Millionen Euro das Ingenieursunternehmen Dornan Engineering mit Sitz in Dublin. An diesem Mittwoch sei eine Vereinbarung zur vollständigen Übernahme von Dornan unterzeichnet worden, teilte der Essener Baukonzern mit. Mit dem Kauf setze die US-Tochter ihre Strategie einer Expansion in den europäischen Markt um. Die bisherigen Eigner gehören den Angaben zufolge dem oberen Management an und sollen in diesen Positionen weiterarbeiten.

Dornan beschäftigt etwa 1.000 Mitarbeiter und dürfte im laufenden Jahr mit einem zu Turner ähnlichen Geschäftsmodell rund 700 Millionen Euro umsetzen und etwa 55 Millionen Euro EBITDA erwirtschaften. In den vergangenen Jahren ist Dornan den Angaben zufolge im Schnitt um jeweils mehr als 20 Prozent gewachsen. Der Auftragsbestand liege bei fast 1,1 Milliarden Euro, hieß es.

July 24, 2024 09:22 ET (13:22 GMT)

