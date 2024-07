Weder Dogecoin noch Pepe: Drei Meme-Coins, die im August explodieren könnten

Mit einer weiteren Konsolidierung sichern viele Kryptowährungen ihre Buchgewinne. Gewinnmitnahmen bleiben weitgehend aus. Meme-Coins zeigen weiterhin Stärke und beispielsweise gehört cat in a dogs world (MEW) zu den stärksten Top 100 Kryptos in den letzten 24 Stunden. Nun konnten sich auch der Pepe Coin und Dogecoin zuletzt wieder Momentum aufbauen. Wenn Anleger jedoch im Sommer 2024 mit Meme-Coins weiterhin 10x Renditen oder mehr erzielen wollen, dürfte ein wenig mehr spekulatives Potenzial vonnöten sein. Wir haben drei Meme-Coins, die anstelle von Dogecoin und Pepe Coin im August 2024 explodieren könnten.

Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained ($PEPU) hat in seinem viralen Presale die Gesamtfinanzierung auf über 5 Millionen US-Dollar erhöht. Diese Entwicklung zeigt das wachsende Interesse der Investoren.

Pepe Unchained vereint die beliebten Aspekte von Meme-Coins und die technischen Vorteile von Layer-2-Lösungen. Meme-Coins sind bekannt für ihren humorvollen Charakter und ihre viralen Marketingstrategien, die schnell Aufmerksamkeit erregen und besonders für kleinere Investoren hohe Renditechancen bieten. Layer-2-Lösungen hingegen, die sekundäre Netzwerke auf der Ethereum-Blockchain darstellen, verbessern die Skalierbarkeit und Geschwindigkeit von Transaktionen.

Das Projekt Pepe Unchained möchte also jetzt beide Marktsegmente im Juli 2024 erobern. Die technologische Innovation, kombiniert mit einer tiefen Verwurzelung in der Meme-Kultur, macht das Projekt attraktiv. Im Gegensatz zu früheren, Meme-Coins nutzt Pepe Unchained eine eigene Layer-2-Blockchain, die höhere Transaktionskapazitäten und niedrigere Gebühren ermöglicht. Ein integrierter Blockchain-Explorer sorgt für zusätzliche Transparenz und erleichtert die Nachverfolgung von Transaktionen.

Pepe Unchained möchte jetzt den Handel mit Meme-Coins durch eine eigene Layer-2-Lösung effizienter und kostengünstiger gestalten. Das neue Ökosystem von Pepe Unchained umfasst ein eigenes Protokoll, einen Konsensmechanismus, Sicherheitsfunktionen und einen speziellen Blockchain-Explorer.

Investoren haben die Möglichkeit, $PEPU-Token schon im Vorverkauf zu staken und zusätzliche Belohnungen zu verdienen. Aktuell liegt die Staking-Rendite über 350 Prozent APY. Der Smart Contract wurde vollständig von Coinsult und SolidProof geprüft und als sicher befunden. Da der Preis für $PEPU in den nächsten 36 Stunden steigen wird, bietet sich für interessierte Investoren eine kurzfristige Gelegenheit, zu den besten Konditionen zu investieren.

WienerAI (WAI)

WienerAI befindet sich in der letzten Woche seines Presales und hat bereits über 7,5 Millionen Dollar eingesammelt. Der innovative Meme-Coin, dargestellt durch ein Dackel-Maskottchen, hat eine dynamische und stetig wachsende Community von rund 30.000 Followern auf Social-Media. Hinter der humorvollen Fassade von WienerAI verbirgt sich ein fortschrittlicher KI-Handelsbot, der dem Token nicht nur Meme-Charakter verleiht, sondern auch echten Nutzen stiftet.

Der Fokus von WienerAI liegt also auf einem KI-Trading-Bot, der Händlern aller Erfahrungsstufen gleiche Chancen bietet. Dieser Bot führt umfassende Marktanalysen durch und identifiziert auf Grundlage wichtiger Ereignisse die besten Handelskonfigurationen. Die benutzerfreundliche Oberfläche ermöglicht sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern einen einfachen und effizienten Handel. Besonders attraktiv ist der gebührenfreie Handel und der Schutz vor Bot-Manipulationen, den der MaximalExtractable Value (MEV) gewährleistet. Dank des modularen Aufbaus des Bots kann das Entwicklerteam kontinuierlich neue Funktionen hinzufügen und so den Nutzen für die Nutzer steigern.

Investoren, die sich am Presale beteiligen möchten, können dies über die WienerAI-Website tun. Dort können die WAI Token mit ETH, USDT, BNB sowie Kredit- und Debitkarten erworben werden. Der aktuelle Preis pro WAI liegt bei 0,00073 US-Dollar. Der Presale endet in etwa einer Woche.

Shiba Shootout (SHIBASHOOT)

Shiba Shootout ist ein weiteres Krypto-Projekt, das mehr als ein typischer Meme-Coin sein möchte. Dabei setzt das Krypto-Projekt auf ein aufregendes Play-to-Earn-Spielerlebnis im Wild-West-Stil. In der digitalen Stadt Shiba Gulch können sich Spieler versammeln, an Shootouts teilnehmen, Memes teilen und eine lebendige Gemeinschaft erleben. Das Projekt hat sowohl bei Google Play als auch im Apple App Store die Zulassung erhalten.

Shiba Shootout zeichnet sich durch ein vielseitiges Ökosystem aus, das die aktive Teilnahme der Nutzer fördert. Ein zentrales Element ist das "Posse Rewards"-Programm, das Mitglieder dazu ermutigt, Freunde einzuladen und dafür Bonus-Token zu erhalten. Die "Campfire Stories"-Sessions bieten eine Plattform für Community-Mitglieder, ihre Krypto-Erfahrungen zu teilen und Token-Belohnungen für unterhaltsame Geschichten zu erhalten. Zudem gibt es das "Cactus Staking", bei dem Nutzer ihre Tokens staken und Belohnungen sammeln können. Das Ökosystem ist vielseitig konzipiert und setzt auf diverse Belohnungsmechanismen.

Die Tokenomics von Shiba Shootout sind strategisch gestaltet, um die langfristige Nachhaltigkeit des Projekts zu gewährleisten. Insgesamt 35 Prozent der Tokens sind für den Presale reserviert, weitere 20 Prozent für das Staking. Das Projekt hat im Presale schon über 750.000 US-Dollar eingesammelt.

