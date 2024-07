Bitcoin News: Ferrari akzeptiert jetzt Kryptozahlungen in Europa

Der italienische Autohersteller Ferrari gehört zweifellos zu den bekanntesten Luxusmarken der Welt. Kaum eine andere Automarke steht so für Luxus und die Oberschicht wie Ferrari. Obwohl das Unternehmen 1947 gegründet wurde und damit ein echtes Traditionsunternehmen ist, zeigt sich immer wieder, dass der italienische Automobilhersteller auch zu Innovationen bereit ist.

Schon seit dem 13. Oktober 2023 akzeptiert Ferrari Zahlungen in verschiedenen Kryptowährungen. Konkret mit Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und USD Coin (USDC). Dafür ist das Unternehmen eine exklusive Partnerschaft mit dem Zahlungsdienstleister BitPay eingegangen. Im ersten Quartal 2024 sollten dieselben Coins auch in Europa als Zahlungsmittel akzeptiert werden. Offenbar hat sich das Unterfangen etwas verzögert, nun wurde es spät aber doch umgesetzt.

JUST IN: Luxury Cars Manufacturer Ferrari to accept Bitcoin and crypto payments in Europe. pic.twitter.com/PxT7Z7OwbP - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 24, 2024

Bitcoin und Kryptowährungen finden immer breitere Akzeptanz

Während Kryptowährungen früher praktisch nur im Darknet für rechtlich zweifelhafte Bestellungen eingesetzt wurden, hat sich die Situation in den letzten Jahren rasant geändert. Immer mehr Unternehmen akzeptieren vor allem den Bitcoin, aber auch andere Kryptowährungen mittlerweile als Zahlungsmittel. Darunter fallen echte Größen wie Twitch, Microsoft, AT&T und Shopify.

Die steigende Akzeptanz von Kryptowährungen gibt diesen einen praktischen Nutzen und könnte eines Tages dazu führen, dass Transaktionen mit Kryptowährungen einen ganz normalen Bestandteil des täglichen Zahlungsverkehrs darstellen. Donald Trump hat sogar angekündigt, im Falle seines Sieges im Wahlkampf um die US-Präsidentschaft eine Bitcoin-Reserve einführen zu wollen und sogar den Bitcoin an den US-Dollar zu koppeln.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.