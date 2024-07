Das Bitcoin-Mining-Unternehmen Riot Platforms hat am gestrigen Dienstag Block Mining, einen in Kentucky ansässigen Bitcoin-Miner, in einem 92,5 Millionen Dollar schweren Deal übernommen, um seine Mining-Aktivitäten zu erweitern. Laut einer neuen Studie von JPMorgan verfügt Riot damit nun über die zweitgrößte Gigawatt-Kapazität unter den börsennotierten Bitcoin-Minern in den USA. "Diese Transaktion ermöglicht es uns, unsere Aktivitäten auf nationaler Ebene zu diversifizieren und die Expansion von ...

