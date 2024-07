Alphabet-Tochter Google steigert Werbeerlöse - Aktie dennoch deutlich im Minus

Werbung







Ein verlangsamtes Erlöswachstum von Alphabet im Werbegeschäft bereitet Anlegerinnen und Anlegern Sorgen, wodurch die Aktien des Big Tech Unternehmens deutlich ins Minus rauschten.



Am Mittwoch fielen die Aktien von Alphabet um mehr als 4 Prozent im US-Handel, da die Muttergesellschaft von Google über steigende Ausgaben aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs im Bereich Suche und Cloud Computing berichtete. Die Werbeumsätze, die Haupteinnahmequelle des Unternehmens, stiegen im zweiten Quartal um 11 Prozent auf 64,6 Milliarden US-Dollar, angetrieben von Ereignissen wie den Olympischen Spielen in Paris und den Wahlen in mehreren Ländern, einschließlich der Vereinigten Staaten. Jedoch wuchsen sie schwächer als im Auftaktquartal, in dem sie 13 Prozent anzogen. Aber auch der konzernweite Umsatz, für den die Werbeeinnahmen der mit Abstand wichtigste Treiber sind, legte mit einem Plus von 13,5% auf 84,74 Mrd. Dollar weniger zu als noch zuletzt.









