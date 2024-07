Die ProSiebenSat.1-Aktie hat in der Jahresbetrachtung per Saldo 17% an Wert verloren, während auf Drei-Jahres-Sicht sogar ein Kursverlust von 59% auf der Anzeigetafel des Medien-Konzerns steht. Und auch das langfristige Bild sieht nicht viel besser aus. Denn: ProSiebenSat.1-Aktie im Fokus Auf Dekadensicht weist die ProSiebenSat.1-Aktie einen Kursverlust von im Schnitt -14,7%...

Den vollständigen Artikel lesen ...