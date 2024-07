ATOSS Software hat heute beeindruckende Ergebnisse für das zweite Quartal präsentiert. Die Aktie legt in der Folge deutlich zu und führt den SDAX an. Die Analysten von Warburg Research und Jefferies sehen sich in ihren Prognosen für den Software-Spezialisten bestätigt. Hier sind alle Details zum starken Quartal.ATOSS Software gab bekannt, dass das neue Gewinnziel eine EBIT-Marge von mindestens 33 Prozent beträgt; zuvor lag die Prognose bei 30 Prozent. Im ersten Halbjahr 2024 konnten die Münchener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...