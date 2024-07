Was die Aktienmärkte in diesen Tagen nicht reißen können, muss die Politik leisten. Top News am Sonntag: "Sleepy Joe" Biden zieht sich endlich zurück und macht den Weg frei für die jüngere Generation, zumindest bei den Demokraten. Vielleicht hatte es jemand auf einen Zettel geschrieben und er hat es, wie üblich, nur vorgelesen. Spaß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...