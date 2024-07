TTC Global, ein erstklassiger Anbieter von Softwaretest-Dienstleistungen und -Lösungen, hat Thomas Hadorn zum Group CEO ernannt. Hadorn hat seit 2009 eng mit TTC Global zusammengearbeitet und bringt langjährige Erfahrung in den Bereichen Technologie und Marktentwicklung in die Position ein.

Thomas Hadorn übernimmt die Führungsposition als Group CEO von TTC Global mit Fokus auf Wachstum und fortschrittliche KI-Strategien (Foto: Business Wire)

Hadorn blickt auf über 25 Jahre Erfahrung als Führungskraft im Technologiebereich in der Qualitätssicherung zurück, die er in Start-ups, Scale-ups und Unternehmen im asiatisch-pazifischen Raum sowie in Europa gesammelt hat. Zuletzt leitete er die Expansion von Tricentis im asiatisch-pazifischen Raum, einem Marktführer im Bereich Testautomatisierung, kontinuierliches Testen und Qualitätssicherung, der KI-basierte Testlösungen zur Beschleunigung der Bereitstellung von Kundensoftware einsetzt. Vor seiner Tätigkeit bei Tricentis bekleidete Hadorn Führungspositionen in Europa bei HP Enterprise/Mercury Interactive und IBM/Rational Software.

Während seiner Beschäftigung bei Tricentis hat Hadorn die globale Partnerschaft zwischen TTC Global und Tricentis gestärkt, sodass die beiden Unternehmen gemeinsam ihren Kunden weltweit überlegene Testlösungen und -dienstleistungen anbieten konnten.

"Ich bin nun bereits seit über zwei Jahrzehnten Teil des Test-Ökosystems und konnte viele Entwicklungen in der Branche hautnah miterleben. Die Branche erlebt derzeit aufgrund der Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz einen tiefgreifenden Wandel. Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel und auf die Möglichkeit, mit meinem Fachwissen das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben", so Hadorn. Er fügte hinzu: "Mein Ansatz basierte schon immer auf der Maximierung des Kundennutzens, Lean-Prinzipien, Innovation und der Beschleunigung von Markteinführungen. Ich sehe meiner Aufgabe mit Freude entgegen, diese Philosophie nun mit dem starken Fundament von TTC Global zu verbinden."

Grant Borrie, Gründer und Executive Director von TTC Global, kommentierte: "Als das TTC Board beschloss, einen globalen CEO zu ernennen, stellte uns das vor eine große Herausforderung. TTC ist eine sich schnell entwickelnde Organisation mit einer innovativen Kultur, die in verschiedenen Regionen der Welt vertreten ist. Thomas Hadorn verfügt über langjährige Erfahrung auf dem globalen Markt, hat eine spannende Vision für die Zukunft und steht in enger Verbindung mit den Mitarbeitern und der Kultur von TTC. Außerdem waren sein Geschäftssinn, seine Marktkenntnisse, sein Einfühlungsvermögen für Menschen und Kunden und seine nachgewiesene Führungsstärke für unsere Entscheidung für ihn ausschlaggebend."

Unter der Leitung von Hadorn wird TTC Global weiterhin eine Innovationsführerschaft in den Bereichen Softwaretests, Qualitätsmanagement und KI einnehmen und die Branche mit Lösungen voranbringen, die den Kunden einen messbaren Mehrwert bieten.

Über TTC Global:

TTC Global, ehemals bekannt als The Testing Consultancy, ist ein führender Anbieter im Bereich Software-Assurance und Testdienstleistungen. TTC Global wurde 2004 in Neuseeland gegründet und bietet Unternehmen, Regierungsbehörden und Organisationen weltweit innovative Lösungen zur Qualitätssicherung. Unsere Berater integrieren modernste KI-Technologien, um die Entwicklungsgeschwindigkeit, Qualität und Kosteneffizienz zu verbessern. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die Entwicklungsgeschwindigkeit und -qualität zu erhöhen und gleichzeitig Risiken und Kosten zu senken. Durch seine Niederlassungen in Neuseeland, Australien, den USA, Kanada, Europa und dem Nahen Osten sowie strategische Partnerschaften mit einigen der weltweit führenden Technologieunternehmen verbindet TTC Global globale Expertise mit lokalem Know-how. Unsere Mission ist es, die Bereitstellung von Technologie durch fortschrittliche Software-Qualitätssicherung zu transformieren, damit unsere Kunden von einer schnelleren Markteinführung, höherer Qualität und geringeren Kosten profitieren können.

Weitere Informationen finden Sie unter ttcglobal.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

