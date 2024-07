Die Quartalszahlen von Tesla und Alphabet konnten den Anlegern ihre Verunsicherung der vergangenen Tage nicht nehmen. Zwar konnten beide Unternehmen ihre Umsätze und/oder Gewinne gegenüber dem Vorjahresquartal steigern, die hohen Erwartungen der Anleger wurden dennoch nicht erfüllt. Der Start der Glorreichen Sieben in die Berichtssaison ist eindeutig missglückt.

Jetzt muss man abwarten, ob sich die Anleger schon mit der Tatsache abgefunden haben, dass das wirtschaftliche und ertragsmäßige Umfeld vielleicht doch nicht so eindeutig ist wie gehofft. Durch die Rally der vergangenen Wochen wurde vor allem in den USA noch mehr Optimismus in die Kurse eingepreist. Die letzten, die auf den fahrenden Zug aufgesprungen sind, dürften nun kalte Füße bekommen haben.

Der Deutsche Aktienindex fällt zwar wegen des Gegenwinds aus New York, aber zumindest kann er die Marke von 18.400 Punkten verteidigen. Stoisch dreht er seine Runden, genau wie Emmanuel Macron, der eine neue Regierung erst nach den Olympischen Spielen in Paris benennen will und bis dahin eine Art Ruhepause von seinen politischen Gegnern fordert.

Währenddessen ist die Wirtschaftstätigkeit des privaten Sektors in der Eurozone nach einem unerwarteten Einbruch in Deutschland erneut zum Stillstand gekommen. Deutschlands Industrie droht die Rezession und auch in Frankreich ist kein Wachstum mehr zu verzeichnen. Dies dürfte die Absichten der Europäischen Zentralbank weiter untermauern, die Zinsen im September oder Oktober erneut zu senken.

Sie wollen sofort benachrichtigt werden, wenn etwas an der Börse passiert? Eröffnen Sie ein Demo-Konto und aktivieren Sie die "push notifications"!

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: "Inhalte") sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend "CMC Markets") und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.