Pressemitteilung Umsatz im ersten Halbjahr 2024 um 1,8 % niedriger als in der Vorjahresperiode München, 24. Juli 2024 - Invibes Advertising (Invibes), ein auf digitale Werbung spezialisiertes Hightech-Unternehmen, veröffentlicht seinen Umsatz für das erste Halbjahr 2024. Ungeprüfte konsolidierte Zahlen

in Tsd. Euro H1 2024 H1 2023 (1) ? Bestehende Länder(2) 6.232 7.861 -20,7 % Scale-up-Länder(3) 5.199 3.576 +45,4 % Neue Länder (Start-ups)(4) 305 519 -41,2 % TOTAL 1. HALBJAHR 11.736 11.956 -1,8 % Nach Prüfung durch die Revisionsstelle und in Übereinstimmung mit den geltenden Rechnungslegungsvorschriften erfolgt die Entkonsolidierung von ML2Grow erst per 1. April 2024. Zu Vergleichszwecken und zur Darstellung des neuen wirtschaftlichen Perimeters wurden die Umsätze für das erste Halbjahr 2023 und das erste Halbjahr 2024 jedoch ohne ML2Grow neu ausgewiesen. Frankreich, Spanien, Schweiz. Deutschland, Großbritannien, Italien, Belgien. Schweden, Norwegen, Dänemark, Südafrika, Niederlande, Vereinigte Arabische Emirate, Polen, Tschechische Republik. Umsatzentwicklung Invibes verzeichnete im ersten Halbjahr 2024 einen Umsatz in Höhe von 11,7 Mio. Euro. Dies entspricht einem Rückgang von 1,8 % gegenüber der Vorjahresperiode (pro forma¹). Dieser Rückgang ist in erster Linie auf operative Herausforderungen im Vertrieb auf dem französischen Markt zurückzuführen. Darauf wurde nun mit einer Erhöhung der Mitarbeitendenzahl sowie organisatorischen Änderungen im Vertriebsteam reagiert. Die Geschäftsleitung ist überzeugt, dass diese Änderungen in der zweiten Jahreshälfte zu einem stabileren Betrieb in Frankreich führen werden. Überblick über die Marktperformance Die Dynamik außerhalb des französischen Markts war weiterhin positiv, mit einem Wachstum von +23 % im zweiten Quartal und +16 % im ersten Halbjahr insgesamt (ohne Frankreich). Die Scale-up-Märkte in Großbritannien und Deutschland entwickelten sich mit einem kombinierten Wachstum von +55 % in diesem Zeitraum besonders gut.

Marktübergreifendes Angebot: Unsere in mehreren Ländern gleichzeitig durchgeführten Werbekampagnen zogen internationale Großkunden an und trugen im ersten Halbjahr 2024 zu etwa 18 % des Umsatzes von Invibes bei - eine Verdreifachung gegenüber den letzten zwei Jahren. Namhafte internationale Marken haben sich für diesen globalen Ansatz entschieden, darunter Accor Hotels, Amazon, H&M, Hewlett Packard Enterprise (HPE), KFC, Lego, Longchamp und Max Mara. Strategische Initiativen Geografische Expansion: Im ersten Quartal 2024 hat Invibes seine geografische Präsenz durch die Eröffnung von Niederlassungen in Schlüsselmärkten wie den Vereinigten Staaten und Singapur erweitert, und eine Expansion in Mexiko steht bevor. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, unser marktübergreifendes Angebot zu stärken und mehr internationale Kunden anzuziehen. Integration generativer künstlicher Intelligenz (KI) als Kernelement der angebotenen Lösungen: Generative KI wird viele Sektoren grundlegend verändern, darunter Marketing und Werbung. Invibes arbeitet seit seiner Gründung an der Entwicklung seiner integrierten Plattform und beabsichtigt, durch die Integration generativer KI als zentrales Element seiner Lösungen von dieser Revolution zu profitieren. Ziel ist, eine authentische Verbindung zu jedem Zielgruppensegment herzustellen, um die Nutzerbindung zu stärken und die Markenwirkung sowie die Konversionsraten von Werbekampagnen spürbar zu optimieren.

Entwicklung vertikaler Lösungen: Derzeit erzielt Invibes 20 % seines Umsatzes mit branchenspezifischen Lösungen wie Smart Targeting Travellers für den Tourismussektor und Dealership für Einzelhandelsnetze. Invibes plant die Entwicklung weiterer vertikaler Lösungen unter anderem für die Modebranche und den Einzelhandel. Durch die Integration generativer KI sollen dabei die Erträge der Werbetreibenden durch fortschrittliche Analyse- und Personalisierungsfunktionen maximiert werden. Ausblick Invibes arbeitet weiterhin daran, durch gezielte Rekrutierungen, geografische Expansion, die Integration von generativer KI und die Entwicklung innovativer vertikaler Lösungen seine Marktposition zu stärken. Diese strategischen Initiativen sollen das zukünftige Wachstum vorantreiben und unseren Wettbewerbsvorteil in der digitalen Werbelandschaft ausbauen. Nächste Veröffentlichung: Zwischenergebnis 2024, 23. Oktober 2024 (nach Börsenschluss). Über Invibes Advertising Invibes Advertising (Invibes) ist ein internationales Technologieunternehmen, das sich auf innovative Digitalwerbung spezialisiert hat. Das Unternehmen basiert auf der Philosophie, dass Werbung nur dann effizient ist, wenn sie wirklich innovativ ist und die Userinnen und User auf natürliche Weise anspricht. Invibes hat eine integrierte Technologieplattform entwickelt, mit der Marken Konsumentinnen und Konsumenten durch wirksame In-Feed-Werbung erreichen können. Durch die Nutzung von Big Data, innovativen In-Feed-Werbeformaten, großer Reichweite und umfangreichen Informationsdiensten sorgt Invibes für Werbung, die positive Aufmerksamkeit schafft. Als Pionier im Bereich der nachhaltigen Werbung bietet Invibes mit seinem Carbon-Neutral-Label auch eine einzigartige Lösung zum Ausgleich von Kampagnenemissionen. Bei unseren Partnerschaften mit einigen der bedeutendsten Marken der Welt, wie Amazon, Bacardi, Dell, IKEA und Toyota, verlassen wir uns auf noch großartigere Menschen. Bei Invibes sind wir bestrebt, ein dynamisches, offenes Arbeitsumfeld zu pflegen, das eine Unternehmenskultur der Ideenfindung, des Wachstums und der GoodVibes fördert, was sich auch auf unsere Kunden auswirkt. Sie wollen mehr über Invibes erfahren? Besuchen Sie www.invibes.com Invibes Advertising ist an der Euronext gelistet (Ticker: ALINV - ISIN: BE0974299316) Lesen Sie unsere neuesten Medienmitteilungen unter: https://www.invibes.com/de/de/investors.html Folgen Sie den Neuigkeiten rund um Invibes Advertising: LinkedIn @Invibes Advertising X @Invibes_adv Ansprechpartner für Financial und Corporate: Kris Vlaemynck, Co-CEO kris.vlaemynck@invibes.com Zusatzmaterial zur Meldung:



