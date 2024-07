NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Reckitt von 5100 auf 5200 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Konsumgüterherstellers sei erstmals seit langer Zeit in die Offensive gegangen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings stehe die angekündigte Aufspaltung des Konzerns vor einige Hürden./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2024 / 09:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2024 / 09:39 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77