NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,16 Prozent auf 111,05 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 4,22 Prozent.

Die Aktienkurse gerieten nach enttäuschenden Geschäftszahlen des US-Autobauers Tesla und der Google-Mutter Alphabet unter Druck. Dies stützte die Anleihen. Hinzu kamen schwache Daten vom US-Häusermarkt. So sind die Verkäufe neuer Häuser im Juni unerwartet gefallen.

Am Abend steht noch eine Rede von Fed-Direktorin Michelle Bowman auf dem Programm. Nach Einschätzung von Experten der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) könnte es letzte Hinweise auf die Zinsentscheidung in der kommenden Woche geben. In der Regel äußern sich Notenbanker eine Woche vor einer Zinssitzung nicht mehr zur Geldpolitik. Es wird allgemein noch keine Änderung erwartet. Viele Anleger spekulieren auf eine Zinssenkung im September./jsl/he