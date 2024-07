© Foto: adobe.stock.com



Still ruht der See. Silber konsolidiert aktuell. Noch sieht es nicht unbedingt nach einer baldigen Aufnahme der Rallye aus. Doch der Eindruck täuscht. Unterhalb der Oberfläche gärt es. Gold, Silber und Kupfer im Konsolidierungsmodus Nach der furiosen Zwischenrallye, die noch in der letzten Handelswoche vor allem bei Gold und mit Abstrichen auch bei Silber zu beobachten war, ist bei den beiden Edelmetallen etwas Ruhe eingekehrt. Kupfer setzte hingegen die Korrektur fort. In den Kommentaren "Preisdebakel für Kupfer: Wie weit kann das jetzt gehen?" und "Gold bricht Rekordjagd plötzlich ab, Produzentenaktien unter Druck" wurden die jeweiligen Konstellationen bei Kupfer und Gold bereits …